Reprodução/Instagram Virginia Fonseca registrou turbulência durante voo.

Virginia Fonseca, de 27 anos, divulgou imagens de um momento de tensão ocorrido durante um voo de jatinho nesta sexta-feira (23). O vídeo publicado nas redes sociais, mostra a aeronave sendo atingida por uma turbulência, o que deixou os passageiros visivelmente desesperados.

Na gravação, os influenciadores Hebert Gomes e Lucas Guedez aparecem reagindo aos solavancos, visivelmente nervosos. Duda Freire também aparece na filmagem, se segurando em uma das poltronas.

Apesar do clima tenso, Virginia adotou um tom descontraído ao comentar a situação."Gente, uma turbulência surreal e o medo do Hebert e do Lucas não deu [risos]", escreveu a loira.

O destino escolhido pelo grupo ainda não foi revelado, no entanto, internautas passaram a especular sobre uma possível ida de Virginia à Madri, cidade onde Vini Jr. mora.

Em publicações sobre o assunto nas redes sociais, fãs da loira opinaram sobre o assunto."Atrás de Vini Jr. de novo?", questionou um. "Tem que ter coragem se tiver indo pra Madrid viu… rapaz", escreveu outra. "Negociando o inegociável", disse uma terceira usuária do Instagram.

Virginia e Vini Jr. anunciaram o início do relacionamento em outubro de 2025, meses após a loira anunciar o fim da relação com Zé Felipe. Após sete meses de namoro, o jogador e a influenciadora romperam pela primeira vez em maio deste ano, pouco antes do início da Copa do Mundo, na qual Vini Jr. atuou como atacante pela Seleção Brasileira.

Em junho, em meio ao Mundial, o casal passou a dar indícios de uma reaproximação através das redes sociais, até que a informação foi confirmada durante a inauguração da mega academia da empresária, WeGym. Eles anunciaram o fim definitivo do namoro no dia 11 de outubro.







Buquê misterioso

Vale destacar que, poucas horas antes de viajar para o destino misterioso, Virginia Fonseca foi presenteada com um buquê de rosas vermelhas. A influenciadora compartilhou uma foto do mimo nas redes sociais, sem dar pistas sobre o remetente. Na legenda da publicação, ela se limitou a colocar apenas uma série de emojis de coração branco.

Desde o fim do relacionamento com o jogador do Real Madrid, Virginia vem recebendo alguns presentes misteriosos. No dia 14 outubro, a influenciadora foi surpreendida com um outro buquê de flores. Ela recebeu o presente misterioso enquanto se arrumava para participar de uma transmissão ao vivo de sua marca de cosméticos , WePink.





Nas imagens, a influenciadora mostrou o grande arranjo, que veio acompanhado de um cartão. Ela afirmou, porém, que ainda não sabia quem tinha enviado o presente e que ainda não tinha lido o cartão: "Juro por Deus que não tenho ideia do que tem aqui dentro".

Já na madrugada do dia 15 de outubro, a influenciadora compartilhou a foto de um outro presente que recebeu: um anel da grife de joias francesa Cartier, avaliado em R$ 30 mil. Ao fundo da imagem, a influenciadora fez questão de posicionar o buquê de flores que havia recebido anteriormente.