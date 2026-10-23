Reprodução Instagram Irmã de Eduardo Costa detona look de Duda Freire e volta a criticar Virginia Fonseca

Sara Costa, irmã do cantor sertanejo Eduardo Costa e ex-apresentadora do quadro “A Hora da Venenosa”, do “Balanço Geral”, da Record Minas, criticou o look usado por Duda Freire, amiga de Virginia Fonseca, no aniversário de 4 anos de Maria Flor. Em um vídeo publicado no Instagram nesta sexta-feira (23), Sara questionou o decote profundo e os recortes do vestido escolhido pela influenciadora para a festa infantil.

“Mas, gente, não tem umas roupas que não é pra festa infantil? Eu não sei o que esse povo pensa”, disparou Sara ao comentar a produção. Apesar de reconhecer a beleza de Duda, ela afirmou que considerou a roupa ousada demais para a ocasião, especialmente por se tratar da comemoração de uma criança de 4 anos.

“Ela é muito bonita, isso é inquestionável, não é sobre isso que a gente tá falando”, ponderou. Na sequência, a irmã de Eduardo Costa voltou a criticar o decote e os recortes do vestido, que, segundo ela, deixavam o visual excessivamente sensual. “Vocês não acham exagerado, não? Vocês não acham assim, que é falta de noção, não?”, questionou, ressaltando que essa era sua opinião sobre a escolha da amiga de Virginia.





Sara Costa também critica look de Virginia Fonseca

Duda Freire, porém, não foi a única a receber críticas. Sara também comentou a roupa usada por Virginia Fonseca na festa da filha e questionou a combinação de peças escolhida pela influenciadora. Inicialmente, ela afirmou ter pensado que a empresária estivesse usando uma fantasia por conta do tema da comemoração.

Entre os pontos que chamaram a atenção de Sara estavam a calça capri, a saia sobreposta, as rendas e os babados. Ao analisar a produção, ela ironizou o trabalho do profissional responsável pelo visual de Virginia. “Gente, tinha que prender o stylist dela. Ele odeia ela”, declarou.

A ex-apresentadora também reclamou do excesso de cores, tecidos e informações na composição, afirmando que as peças não funcionavam bem juntas. “É tanta cor, tantas informações nesse look que só Jesus na calça. Não tem condições”, disse. Para concluir sua avaliação, reforçou a reprovação à escolha da influenciadora: “Estava feio, feio, feio, feio”.







