Reprodução/Youtube/PodPah/Instagram/@virginia Craque Neto elogia Virginia e detona Vini Jr..

Craque Neto saiu em defesa de Virginia Fonseca após o fim do relacionamento da influenciadora com Vini Jr.. Durante participação no podcast "PodPah", nesta terça-feira (13), o apresentador afirmou que o jogador do Real Madrid teria se beneficiado mais da relação do que Virginia e revelou o suposto motivo do término.

Ao comentar o caso, Neto exaltou a trajetória de Virginia no mundo dos negócios e destacou o espaço que ela conquistou nas redes sociais."Eu acho ela uma mulher extraordinária, monstruosa naquilo que faz. Ela é uma das maiores empreendedoras desse país", disse.

"Quando essa menina surgiu, ela surgiu de um jeito tão foda que mudou toda a visão de como uma pessoa pode crescer em relação a tudo que a mulher precisa", completou o apresentador.

Na sequência, Neto afirmou que a popularidade de Virginia não está atrelada ao nome de Vini Jr.. O apresentador citou o destaque da loira em eventos internacionais para defender que ela conquistou reconhecimento por conta própria.

"Não foi ele que mandou. Ela foi para a Copa, ela que era mulher. Quando vai numa Fórmula 1, ninguém fala do Vinícius Jr, fala da roupa dela. Ela é pica. E ela que terminou", disparou.

O comentarista esportivo foi direto ao rebater acusações de que Virginia teria aproveitado o namoro para ampliar sua visibilidade mundialmente. Para ele, o jogador foi quem mais ganhou com a exposição da relação.

"No relacionamento, para mim, ele usou mais ela do que as pessoas falam que ela usou ele. [Isso é] mentira. Ela é um milhão de vezes melhor que ele", afirmou.

As declarações de Neto logo viralizaram nas redes sociais e acabaram chegando ao conhecimento de Virginia, que reagiu:"Gratidão pelos elogios".





Craque Neto expõe o motivo do término entre Virginia e Vini Jr.

Durante sua participação no PodPah, Craque Neto ainda revelou o motivo do término entre Vini Jr. e Virginia. Ao ser questionado sobre o assunto, ele afirmou que a influenciadora teria flagrado mensagens enviadas pelo jogador para uma ex-namorada.

"Parece que ela viu no Whatsapp dele, ele falando para a ex: 'Nossa, que saudade que eu estou de você'. Aí acho que ela viu", disse o apresentador.

Histórico do relacionamento

Virginia e Vini Jr. anunciaram o início do relacionamento em outubro de 2025, meses após a loira anunciar o fim da relação com Zé Felipe. Após sete meses de namoro, Vini Jr. e Virginia romperam pela primeira vez em maio deste ano, pouco antes do início da Copa do Mundo, na qual Vini Jr. atuou como atacante pela Seleção Brasileira.

Em junho, em meio ao Mundial, o casal passou a dar indícios de uma reaproximação através das redes sociais, até que a informação foi confirmada por Virgínia por meio de seu perfil no Instagram. Recentemente, o jogador e a influenciadora passaram a usar alianças de compromisso. Eles anunciaram o fim definitivo do namoro neste domingo (11).