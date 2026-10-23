Reprodução/Instagram Zé Felipe e Virginia posam juntos no aniversário de Maria Flor.

Virginia Fonseca e Zé Felipe deram o que falar nesta quinta-feira (23) ao surgirem juntos na festa em comemoração aos quatro anos de Maria Flor, filha do meio do ex-casal. A celebração aconteceu em Goiânia e a sintonia entre a influenciadora e o cantor sertanejo agitou a web.

Em uma postagem publicada em colaboração com o perfil do músico, Virginia compartilhou registros de momentos especiais da noite ao lado do ex-marido e dos filhos.

"Quatro anos da Maria Flor", escreveu ela na legenda da postagem. Nos comentários da publicação, fãs do ex-casal demonstraram esperança em uma possível reconciliação. "Volta pelo amor de Deus", escreveu um. "Ai gente, vocês me deixam com esperança", disse outra. "Vai jogando reconciliação nessa família em nome de Jesus", brincou uma terceira internauta.







Festa milionária

Virginia e Zé Felipe não economizaram na comemoração dos quatro anos de Maria Flor. O evento, que foi inspirado no filme "Enrolados", da Disney, aconteceu em Goiânia e contou com 300 mil pontos de luz e um bolo de uma tonelada.





Um dos destaques da festa ficou para a decoração, assinada por Tana Lobo. Com predominância de tons de lilás, o local foi decorado com flores e mais de 300 mil pontos de luz instalados no teto, imitando um céu estrelado, em referência às lanternas que aparecem no filme.

O espaço também ganhou uma réplica da torre de Rapunzel, elementos de floresta encantada e referências ao reino fictício de Corona. A entrada do local recebeu uma escultura do cavalo Máximus, personagem da animação.

Segundo Virginia, a decoradora teve apenas sete dias para organizar o evento, já que, inicialmente, Maria Flor havia escolhido celebrar o aniversário na Disney, em Orlando, nos Estados Unidos. No entanto, a família precisou voltar ao Brasil após o filho caçula, José Leonardo, de dois anos, ficar doente, conforme a influenciadora contou durante uma transmissão ao vivo.

Reprodução/Instagram Decoração do aniversário de Maria Flor.





Outro detalhe que chamou atenção foi o bolo gigante. Assinado pelo confeiteiro dos famosos, Denilson Lima, o doce pesava cerca de uma tonelada, tinha mais de três metros de altura e dois metros de diâmetro.

Reprodução/Instagram O bolo foi um dos destaques da festa de Maria Flor.





"A inspiração veio do vestido da Rapunzel, mas eu não quis reproduzi-lo detalhe por detalhe. Quis transformar aquela referência na minha própria arte tecidos de açúcar soltos, em movimento, como se estivessem caindo pelo bolo, com muitas rendas e flores. Eu poderia fazer algo fiel ao vestido para essa criação, escolhi um caminho mais livre e desconstruído que realmente fosse da minha arte", disse Denilson sobre o bolo.

A programação musical contou com apresentações de Wesley Safadão e da dupla Felipe & Rodrigo. Personagens da Disney também participaram da comemoração, incluindo intérpretes da Rapunzel e da vilã Mamãe Gothel.