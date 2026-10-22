Reprodução/Instagram Zé Felipe

Zé Felipe, nome artístico de José Felipe da Rocha Costa, nasceu em 21 de abril de 1998, em Goiânia (GO). Filho do cantor Leonardo com a jornalista Poliana Rocha, cresceu em um ambiente ligado à música, o que despertou seu interesse pela carreira artística desde cedo. Inspirado pelo pai, trilhou seu próprio caminho no cenário musical e conquistou projeção nacional, tornando-se um dos cantores mais populares e comentados do Brasil.

A notoriedade de Zé Felipe, no entanto, vai além dos palcos. Sua vida pessoal também desperta grande interesse do público e da imprensa, especialmente por conta de seus relacionamentos e da exposição de sua rotina familiar nas redes sociais. O cantor foi casado com Virgínia Fonseca, com quem teve três filhos, e também viveu um breve relacionamento com a cantora Ana Castela, conhecida como Boiadeira.

Carreira

Zé Felipe iniciou sua carreira musical em 2014, após assinar contrato com a Sony Music. Sua estreia aconteceu no programa Domingão do Faustão, depois de participar da turnê especial de 30 anos de carreira do pai, Leonardo. Em outubro daquele ano, lançou seu primeiro álbum de estúdio, Você e Eu, que trouxe sucessos como "Saudade de Você" e "Você Mente".

Dois anos depois, lançou o álbum “Proibido É Mais Gostoso”. Os hits “Não Me Toca” com Ludmilla, “Maquiagem Borrada” e “Curtição” cairam no gosto dos fãs.

Em 2017, o contrato com a Som Livre deu início ao terceiro projeto “Na Mesma Estrada”, no ano seguinte, “My Baby”, com Naiara Azevedo e Furação Love, dominou as paradas. Em 2019, o jovem gravou o DVD “Ao Vivo em Goiânia”, que contou com os singles “Tiro Certo” feat Gusttavo Lima e “Medalha de Prata” com Maiara & Maraísa. Após esse período, passou por uma análise de mercado e entendeu que a internet é a sua principal aliada.

O álbum “Joseph”, composto por seis faixas e com participações especiais de Ferrugem e Léo Santana, ultrapassou a marca de 1 bilhão de reproduções somadas no Spotify e no YouTube, além de ganhar destaque em importantes playlists. Ao longo da carreira, Zé Felipe também conquistou certificações expressivas, com dois discos de ouro, três de diamante e sete de platina.

No fim de 2021, o cantor lançou “Toma Toma Vapo Vapo”, em parceria com MC Danny. O clipe alcançou 3 milhões de visualizações em menos de 24 horas, enquanto a coreografia, reproduzida por Virgínia Fonseca, então esposa do artista, inspirou milhares de vídeos publicados no TikTok e no Instagram.

Em 2022, Zé Felipe ampliou sua presença nas plataformas digitais com o lançamento de “Malvada”, que alcançou 5 milhões de visualizações no YouTube em apenas um dia. Outro destaque foi “Bandido”, que reuniu 45 mil espectadores simultâneos durante sua estreia no YouTube e registrou 1,5 milhão de reproduções nas plataformas de áudio, além de 150 mil criações de vídeos no TikTok em 72 horas.

Naquele ano, o cantor emplacou seis músicas no Top 50 Brasil, do Spotify: “Toma Toma Vapo Vapo”, “Malvada”, “Revoada no Colchão”, com Marcynho Sensação, “Depende”, com DJ Guuga e Wesley Safadão, “Vontade de Morder”, com Simone & Simaria, e “Senta Danada”, com Os Barões da Pisadinha.

Paralelamente às músicas voltadas para a dança, Zé Felipe também retomou o romantismo com o single “50 Cópias”, resgatando características presentes no início de sua carreira. Outra aposta foi “Roça em Mim”, parceria com Ana Castela e Luan Pereira, que chegou à quarta posição do Top 50 Brasil, do Spotify, cinco dias após o lançamento.

Em 2023, o artista lançou “Facilita Aí”, com uma proposta que combinava o clima do verão com a energia do Carnaval. O videoclipe foi gravado no litoral norte da Bahia e contou com a participação de Virgínia Fonseca. No mesmo período, Zé Felipe investiu em novas colaborações, como “Vacilão”, com Igow e Wesley Safadão, “Macho Preferido”, com MC Jacaré, e “Marrento”.

Em 2026, o cantor lançou "Ruim de Coração", que somou mais de 6 milhões de visualizações em cinco meses no Youtube.

Relacionamentos e vida pessoal

Em 2019, Zé Felipe assumiu relacionamento com a dançarina Isabella Arantes, que evoluiu para um noivado, porém eles terminaram pouco tempo depois.

No ano seguinte, Zé Felipe começou a namorar a influenciadora Virgínia Fonseca. Pouco tempo depois, os dois passaram a morar juntos e oficializaram a união em uma cerimônia virtual, realizada durante a pandemia de Covid-19, em razão das medidas de distanciamento social.

A relação também ganhou destaque nas redes sociais e contribuiu para ampliar a visibilidade do cantor. Virgínia passou a divulgar as músicas do então marido em suas plataformas digitais, além de protagonizar coreografias que ajudaram a transformar algumas canções em tendências na internet. Em 2021, o casal teve a primeira filha, Maria Alice, e conquistou ainda mais atenção do público ao compartilhar momentos da rotina familiar.

Posteriormente, nasceram os outros dois filhos do casal, Maria Flor e José Leonardo. A família também se tornou presença frequente em campanhas publicitárias, com conteúdos que exploravam o relacionamento e o cotidiano com as crianças.

Em maio de 2025, Zé Felipe e Virgínia anunciaram o fim do casamento. Desde então, os dois mantêm uma relação de amizade e parceria na criação dos filhos, conciliando suas agendas profissionais e a rotina familiar entre o Brasil e os Estados Unidos.

Após o rompimento, o cantor assumiu o relacionamento com a cantora Ana Castela. Durante o namoro, os dois também se aproximaram profissionalmente, lançando músicas em parceria e dividindo o palco em apresentações. O relacionamento, no entanto, durou apenas alguns meses. O anúncio do término foi feito sem que os artistas revelassem publicamente os motivos da separação.

Com uma fortuna milionária, Zé Felipe acumula patrimônio que inclui imóveis de alto padrão e carros de luxo, além de certificações de ouro e platina conquistadas por suas músicas. O cantor se consolidou como um dos nomes de destaque da nova geração do sertanejo, com um estilo musical que incorpora influências do funk e da música eletrônica, combinando diferentes ritmos e ampliando seu alcance junto ao público.