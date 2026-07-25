Instagram/@thaiscarla Solteira, Thais Carla posa de lingerie diante do espelho

Solteira, a influenciadora e dançarina Thais Carla voltou a chamar a atenção dos seguidores ao compartilhar, nesta sexta-feira (24), uma sequência de fotos nas redes sociais.

Nas imagens, ela aparece em frente ao espelho usando lingerie preta e mostrando o resultado da transformação física após perder 101 quilos.

Ao publicar os registros no Instagram, Thais preferiu deixar a interação nas mãos dosinternautas.

"Deixa a legenda pra vocês!!!!!!!", escreveu na publicação. Nos comentários, não faltaram elogios. "Você é força e persistência", afirmou uma seguidora. "Maravilhosa", escreveu outra. "Gata e solteira!", comentou uma terceira.

Emagrecimento

A mudança no estilo de vida da influenciadora começou antes mesmo da cirurgia bariátrica. Segundo informações já divulgadas por ela, o principal objetivo era conquistar mais qualidade de vida e disposição para acompanhar o crescimento das filhas.

Na época em que atingiu cerca de 200 kg, Thais iniciou um processo de reeducação alimentar com acompanhamento de profissionais de saúde. Antes do procedimento cirúrgico, conseguiu reduzir aproximadamente 30 kg apenas com mudanças de hábitos.

Em abril de 2025, a dançarina passou pela cirurgia bariátrica quando estava com 170 kg. Desde então, Thais mantém uma rotina voltada para exercícios físicos, especialmente musculação, além de seguir uma alimentação equilibrada. Com a continuidade dos cuidados e o ganho de massa muscular, seu peso se estabilizou em torno de 99 kg.

Separação

Thais Carla e Israel Reis anunciaram o fim do casamento em 10 de julho, por meio de um comunicado conjunto publicado nas redes sociais. O relacionamento durou 11 anos.

No texto, o ex-casal destacou que a decisão foi tomada de forma respeitosa e reforçou que as filhas, Maria Clara, de 9 anos, e Eva, de 6, continuarão sendo a prioridade da família.

"Depois de 11 anos de história, nós, Thais e Israel, decidimos seguir caminhos diferentes. Ao longo desses anos, compartilhamos sonhos, desafios, conquistas e construímos juntos aquilo que temos de mais precioso: nossa família e nossas duas filhas, que serão para sempre o maior elo entre nós", informaram.

Eles também ressaltaram que o fim do relacionamento não diminui o respeito construído ao longo dos anos.

"Nem todo ciclo chega ao fim por falta de amor, respeito ou gratidão. Às vezes, a vida nos convida a trilhar novos caminhos, e reconhecer esse momento também é uma demonstração de maturidade, cuidado e responsabilidade com a nossa história."

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Na sequência, agradeceram pela trajetória compartilhada e reafirmaram o compromisso com a criação das filhas.

"Somos gratos por tudo o que vivemos, pelos aprendizados que construímos juntos e pela família que formamos. Seguiremos unidos no compromisso de amar, proteger e cuidar de nossas filhas, que continuarão sendo nossa prioridade absoluta."

O comunicado foi encerrado com um pedido de respeito ao momento vivido pela família.

"Pedimos, neste momento, compreensão, respeito e sensibilidade. Encerramos um capítulo importante de nossas vidas com a certeza de que a trajetória que compartilhamos teve valor, significado e deixará lembranças que sempre farão parte de quem somos."

Por fim, os dois concluíram: "A vida segue, os caminhos se transformam, mas o respeito, a gratidão e a família que construímos permanecerão para sempre."