Reprodução/Instagram 01.07.2023 Thais Carla lamentou as críticas que vem recebendo após compartilhar uma trend sobre Neymar

Thais Carla compartilhou em uma rede social nesta sexta-feira (30) uma montagem em que, supostamente, Neymar teria mandado uma mensagem particular elogiando uma foto de biquíni dela e recebeu críticas por isso. A influenciadora então fez um post nos Stories para reclamar que as pessoas não toleram quando ela faz uma trend.

"Mais um dia que ninguém pode me ver fazendo nada que querem criticar, né? Eu fiz uma trend onde todo mundo fez. David Brazil, Yarley, Iure Marciel, um monte de gente fez e quer dizer que eu não posso fazer, né? Meu Deus do céu, para né? Menos para vocês", desabafou.

No post, ela deixa bem claro que a imagem é apenas uma brincadeira e que estava participando de uma trend -- que é a "moda" de vídeos ou fotos em que vários internautas fazem igual --, mas isso não a blindou de receber várias críticas. Thais foi criticada principalmente por brincar com os sentimentos de Bruna Biancardi, que está grávida do jogador de futebol, e que passou por uma traição dele.

"Thais, mulher, tu pede tanto respeito e usando um absurdo desse pra fazer 'brincadeira'? Tem uma mulher esperando um bebê, o pai é um cara que tá debochando nas redes sociais perguntando se tem mais 'exposeds' dele, e tu acha que isso é trend? O respeito só serve quando dói em ti e nas causas que tu defende, ou serve quando fere outra mulher também?", questionou uma seguidora.

"Onde vamos parar as pessoas fazendo trend e normalizando algo que fere e mágoa uma mulher grávida", comentou outra. "Não é uma trend gata! É só um ser humano desrespeitoso com ele mesmo e com a mulher dele", pontuou mais uma.

Até o momento, o post já somava quase 80 mil curtidas e 2,7 mil comentários, entre eles vários comentários gordofóbicos e fazendo críticas à dançarina.

Neymar pai de novo

Neymar e Bruna Biancardi anunciaram a primeira gravidez da relação no dia 18 de abril por meio das redes sociais e, no último sábado (24) o casal fez o chá revelação com a presença de amigos e familiares na mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

Na ocasião, o atleta e a influencer revelaram que estão esperando uma menina, que será a irmã caçula de Davi Lucca, de 11 anos, fruto do relacionamento que teve com Carol Dantas.

Reprodução/Instagram 01.07.2023 Os comentários na rede social de Thais Carla faziam críticas sobre ela debochar de algo que afeta uma mulher grávida