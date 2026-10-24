Billy Blanco, pai da atriz Lua Blanco, escreveu uma carta em que relatou os últimos momentos de vida da filha. A atriz e cantora morreu aos 39 anos, no dia 18 de outubro, vítima de um câncer de intestino. Segundo ele, a filha morreu sorrindo.
No relato, o artista contou que, há pouco mais de um ano, Lua revelou que estava se separando e pediu para passar alguns dias com ele. No entanto, a estadia da artista na casa do pai se estendeu por cerca de um ano. "Ah, como estou agradecido a Deus por isso", escreveu na carta enviada à coluna Play, do o Globo.
Billy ainda relatou como ocorreu o processo da descoberta da doença que vitimou a atriz. Segundo ele, Lua sentiu uma forte dor abdominal no final de julho, o que levou à realização de uma série de exames que resultaram no diagnóstico do câncer.
"O que fazer a não ser buscar o tratamento correto e acreditar na cura. Foi o que se passou comigo. Dia a dia de cuidados, acompanhando cada etapa a seu lado, com o coração apertado, mas mantendo, junto dela, uma postura firme de esperança, realmente acreditando", disse.
De acordo com Billy, Lua iniciou o tratamento no Instituto Nacional de Câncer (Inca). Na instituição, os familiares receberam, de forma gradual, a notícia de que a atriz não iria sobreviver.
"A fé e a esperança que Lua carregava e exalava sempre foram a força e o exemplo para todos que a visitaram e a acompanharam durante as três semanas em que ficou internada", contou.
Billy ainda revelou que Lua seguiu todo o período de tratamento sorrindo."Ela, perspicaz e realista como de costume, lia a fundo meus olhos e dizia: ‘Pai, Jesus está no controle. O milagre já foi feito!", disse o artista.
Por fim, o músico afirmou que Lua partiu durante a madrugada, de mãos dadas com a mãe, Maria Claudia Blanco."Lua partiu em paz, na madrugada de domingo, com sua mommy segurando sua mão, com um sorriso. A Lua Vive!", concluiu.
A morte de Lua Blanco
O falecimento de Lua Blanco foi anunciado no dia 18 de outubro, pelo irmão da atriz, Daniel Blanco. Segundo ele, a artista enfrentava um câncer há alguns meses e não resistiu.
"Queridos amigos e seguidores. É com muita tristeza que informamos o falecimento da nossa amada irmã Lua Maria Blanco. Ela vinha lutando contra um câncer nos últimos meses de vida, e nesse tempo ela foi completamente rodeada pelo amor da família e dos amigos que estiveram com ela a vida toda", escreveu ele.
Na sequência, Daniel Blanco pediu privacidade para os familiares e amigos. A publicação destacou a importância da artista para as pessoas próximas e expressou a crença da família de que sua memória permanecerá presente.
"Ela se foi em paz, preenchida de amor e com a fé plena de que ia direto pras mãos de Deus. Ela estará conosco para sempre, nos iluminando com a sua forte luz eterna. Peço respeito pelo nosso luto e silêncio nesse momento desafiador. Obrigado por todo carinho de sempre, Família Blanco", finalizou Daniel.