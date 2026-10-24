Reprodução/Instagram Billy Blanco escreveu carta relatando os últimos momentos de vida de Lua Blanco.

Billy Blanco, pai da atriz Lua Blanco, escreveu uma carta em que relatou os últimos momentos de vida da filha. A atriz e cantora morreu aos 39 anos, no dia 18 de outubro, vítima de um câncer de intestino. Segundo ele, a filha morreu sorrindo.

No relato, o artista contou que, há pouco mais de um ano, Lua revelou que estava se separando e pediu para passar alguns dias com ele. No entanto, a estadia da artista na casa do pai se estendeu por cerca de um ano. "Ah, como estou agradecido a Deus por isso", escreveu na carta enviada à coluna Play, do o Globo.

Billy ainda relatou como ocorreu o processo da descoberta da doença que vitimou a atriz. Segundo ele, Lua sentiu uma forte dor abdominal no final de julho, o que levou à realização de uma série de exames que resultaram no diagnóstico do câncer.

"O que fazer a não ser buscar o tratamento correto e acreditar na cura. Foi o que se passou comigo. Dia a dia de cuidados, acompanhando cada etapa a seu lado, com o coração apertado, mas mantendo, junto dela, uma postura firme de esperança, realmente acreditando", disse.

De acordo com Billy, Lua iniciou o tratamento no Instituto Nacional de Câncer (Inca). Na instituição, os familiares receberam, de forma gradual, a notícia de que a atriz não iria sobreviver.

"A fé e a esperança que Lua carregava e exalava sempre foram a força e o exemplo para todos que a visitaram e a acompanharam durante as três semanas em que ficou internada", contou.

Billy ainda revelou que Lua seguiu todo o período de tratamento sorrindo."Ela, perspicaz e realista como de costume, lia a fundo meus olhos e dizia: ‘Pai, Jesus está no controle. O milagre já foi feito!", disse o artista.

Por fim, o músico afirmou que Lua partiu durante a madrugada, de mãos dadas com a mãe, Maria Claudia Blanco."Lua partiu em paz, na madrugada de domingo, com sua mommy segurando sua mão, com um sorriso. A Lua Vive!", concluiu.





A morte de Lua Blanco

O falecimento de Lua Blanco foi anunciado no dia 18 de outubro, pelo irmão da atriz, Daniel Blanco. Segundo ele, a artista enfrentava um câncer há alguns meses e não resistiu.

"Queridos amigos e seguidores. É com muita tristeza que informamos o falecimento da nossa amada irmã Lua Maria Blanco. Ela vinha lutando contra um câncer nos últimos meses de vida, e nesse tempo ela foi completamente rodeada pelo amor da família e dos amigos que estiveram com ela a vida toda", escreveu ele.





Na sequência, Daniel Blanco pediu privacidade para os familiares e amigos. A publicação destacou a importância da artista para as pessoas próximas e expressou a crença da família de que sua memória permanecerá presente.

"Ela se foi em paz, preenchida de amor e com a fé plena de que ia direto pras mãos de Deus. Ela estará conosco para sempre, nos iluminando com a sua forte luz eterna. Peço respeito pelo nosso luto e silêncio nesse momento desafiador. Obrigado por todo carinho de sempre, Família Blanco", finalizou Daniel.