Reprodução/Instagram Jon Vlogs se pronuncia sobre rumores de romance com Ana Castela

Ana Castela, de 22 anos, e Jon Vlogs, de 27, movimentaram as redes sociais na madrugada deste sábado (24) ao surgirem, supostamente, se beijando durante uma transmissão ao vivo. A suspeita foi levantada por internautas, que apontaram que uma sombra na parede seria a prova do beijo entre os famosos.

🚨 Jonvlogs e Ana Castela deixaram vazar sem querer um beijo entre eles durante live juntos no Halloween da Universal! #jonvlogs #cutpro @Jonvlogs https://t.co/gVyoPETYnN — PORTAL INSIDER (@Portal_Insider) October 24, 2026





O momento aconteceu durante uma das noites de Halloween do parque da Universal, em Orlando, nos Estados Unidos. Nas imagens, Ana Castela está bebendo um drink e, na sequência, a câmera aponta para uma parede, onde é possível ver duas sombras de pessoas se aproximando, o que foi interpretado como um beijo entre a cantora e o influenciador.

O vídeo logo repercutiu entre os fãs dos famosos, que opinaram sobre o assunto."Nossa que novidade, ninguém sabia que eles ficam, que surpresa, acharam agua no oceano", ironizou um. "Amizade boa, um selinho sem compromisso. Estão vivendo de boa, EUA bom demais", brincou outro. "Queria saber quem foi o primeiro psicopata que notou a movimentação da sombra", escreveu um terceiro usuário do X (antigo Twitter).





Jon Vlogs já foi apontado como affair da cantora

Ana Castela está solteira desde o fim de seu namoro com Zé Felipe, anunciado no fim do ano passado. Desde então, a cantora viu seu nome ligado a alguns famosos, inclusive, Jon Vlogs.

Os rumores sobre um possível romance entre eles começaram a ganhar força no início de 2026. Em maio, os dois foram vistos juntinhos durante uma festa de lançamento da cantora e também protagonizaram diversas interações em uma transmissão ao vivo.

Já em julho, Ana e Jon voltaram a dar o que falar. Na ocasião, a cantora revelou que utilizava um perfil fake para acompanhar as transmissões ao vivo do influenciador. Apesar dos boatos, Jon já negou qualquer romance entre eles. "Somos parceiros", afirmou durante uma live.

Ana Castela come carne com ouro ao lado de Sabrina Sato

A estadia de Ana Castela nos Estados Unidos está dando o que falar. Nesta terça-feira (23), a cantora surpreendeu os seguidores ao mostrar um bife coberto por um ingrediente inusitado: ouro.

No vídeo, publicado nos Stories do Instagram, Ana mostra a carne coberta por folhas de ouro 24 quilates e brinca:"Rapaz, está chique isso aqui".





Na sequência, outra surpresa é capturada pela cantora. Enquanto filmava o corte da carne que aguardava, Sabrina Sato surgiu ao fundo da gravação, exibindo o barrigão de grávida e de olho no prato luxuoso.

"Surpresa no final do vídeo. Sabrina Sato, 'gentiiii'", escreveu a cantora na legenda do vídeo, enquanto a apresentadora aparecia animada na gravação. "Gente, que delícia!", disse Sabrina.