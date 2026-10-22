Reprodução/Instagram Thais Carla mostra corpo após perder 120 kg e abre o jogo sobre flacidez.

Thais Carla, de 35 anos, abriu o jogo nesta quarta-feira (21) sobre o processo de aceitação corporal que vem vivendo após perder 120 kg. Em um vídeo publicado nas redes sociais, a dançarina e influenciadora também comentou sobre a flacidez decorrente de sua drástica mudança de peso.

Na gravação, Thais Carla respondeu aos questionamentos dos seguidores a respeito das mudanças estéticas e garantiu que não deixa que a nova condição afete sua rotina ou sua autoestima.





"Muita gente fica me perguntando: 'Thais, como é que você está lidando com os excessos de pele?', porque muita gente fica não querendo 'ir nas coisas' por causa do excesso de pele. Gente, eu não deixo de viver, não. Não deixo de viver mesmo!", declarou a influenciadora.

Na sequência, a dançarina destacou que, mesmo diante das críticas, prefere focar em cada etapa de sua jornada de emagrecimento."A gente tem que aproveitar cada segundo da transformação dos nossos corpos. É o que estou passando, gente. Eu emagreci 120 kg, como é que eu não vou ficar mole? Mas vou ficar mole e me sentindo gostosa, porque é o mais importante", completou.







O processo de emagrecimento

Thais Carla passou por uma cirurgia bariátrica em abril de 2025, após ter perdido cerca de 30 kg em uma fase pré-operatória. Recentemente, a influenciadora abriu uma caixinha de perguntas no Instagram em que respondeu questionamentos dos seguidores sobre o assunto.

"Vamos começar com essas perguntas incríveis aí que vocês estão super curiosos. Muita gente tá me perguntando se eu me arrependo de ter feito a bariátrica. Gente, eu não me arrependo. Eu acho que eu fiz no momento certo, na hora certa, e foi uma virada de vida na minha carreira e tudo o que eu estou vivendo nesse momento", começou.

Entre os questionamentos dos internautas, estava a possibilidade de ela realizar procedimentos para remover o excesso de pele depois da grande perda de peso. Quando perguntada sobre o assunto, Thais revelou que essa nova fase está se aproximando, mas que ainda não tem uma data marcada para a realização das cirurgias reparadoras.





"Muitos de vocês me perguntam isso, se eu estou preparada para remoção de pele. Eu acho, gente, na vida a gente nunca está preparado para nada. As coisas acontecem, mas tudo no momento certo. Então, assim: eu estou me sentindo bem, me sentindo feliz, está chegando perto. Não vou falar data para vocês ainda, mas está chegando perto e vai ser uma coisa assim supernova pra minha vida. Mas eu estou preparada, sim, com certeza", concluiu a dançarina.