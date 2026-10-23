Reprodução/Instagram Ana Castela mostra sua mansão temática nos EUA.

A cantora Ana Castela, de 22 anos, está curtindo alguns dias de descanso em Orlando, nos Estados Unidos. Nesta quinta-feira (22), a artista mostrou detalhes de sua mansão, avaliada em cerca de R$ 7 milhões e que conta com ambientes temáticos.

O imóvel foi apresentado pela artista por meio de um vídeo publicado nos Stories do Instagram. Na gravação, a cantora faz um tour pelos ambientes decorados com referências a filmes e produções da cultura pop.

O imóvel foi adquirido por Ana Castela em 2025 e possui nove quartos. Localizada em um condomínio que também abriga outros brasileiros famosos, a residência também conta com suítes temáticas, decoradas com elementos inspirados em franquias do cinema.

Entre as referências escolhidas pela artista para decorar os diferentes cômodos da mansão estão: Harry Potter, Divertida Mente, Frozen, Wicked e Toy Story. A casa também tem um quarto inspirado na própria cantora, conhecida como Boiadeira, com decoração que inclui um cavalo.

A proposta da decoração é proporcionar experiências diferentes aos hóspedes, com cenários repletos de referências às produções em questão.

Apesar de manter compromissos profissionais frequentes no Brasil, Ana Castela disponibiliza a propriedade para locação por temporada. Desta forma, turistas que visitam a cidade podem se hospedar no local.







Ana Castela investe no agronegócio

Além da propriedade nos Estados Unidos, Ana Castela possui uma fazenda no Paraguai, empreendimento que desenvolve ao lado do pai, Rodrigo Castela. A propriedade rural, que foi batizada de Fazenda Boiadeira, tem como principal atividade a criação de gado.





A Fazenda Boiadeira foi adquirida por Ana Castela no início de 2026. Atualmente, a propriedade está avaliada em R$ 10 milhões.

Criada em Sete Quedas, na fronteira sul-mato-grossense do Brasil com o Paraguai, a artista já falou diversas vezes por sua paixão pelas atividades rurais, como andar à cavalo, praticar modalidades esportivas que envolvem os equinos (três tambores e laço) e também o cuidado e a lida diária com os animais.

Coleção de carros

Ana Castela também investe alto em uma de suas paixões: os carros. A artista possui uma coleção de veículos avaliada em R$ 2 milhões. Entre os xodós da cantora está uma Porsche 718 Boxster Rosa, avaliada em R$ 775 mil, uma Dodge Ram 3500 Limited Longhorn, avaliada em R$ 670 mil e uma Chevrolet Silverado, avaliada em mais de R$ 500 mil.