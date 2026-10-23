Ana Castela mostra sua mansão temática nos EUA.
Reprodução/Instagram
Ana Castela mostra sua mansão temática nos EUA.

A cantora Ana Castela, de 22 anos, está curtindo alguns dias de descanso em Orlando, nos Estados Unidos. Nesta quinta-feira (22), a artista mostrou detalhes de sua mansão, avaliada em cerca de R$ 7 milhões e que conta com ambientes temáticos.

O imóvel foi apresentado pela artista por meio de um vídeo publicado nos Stories do Instagram. Na gravação, a cantora faz um tour pelos ambientes decorados com referências a filmes e produções da cultura pop.

O imóvel foi adquirido por Ana Castela em 2025 e possui nove quartos. Localizada em um condomínio que também abriga outros brasileiros famosos, a residência também conta com suítes temáticas, decoradas com elementos inspirados em franquias do cinema.

Entre as referências escolhidas pela artista para decorar os diferentes cômodos da mansão estão: Harry Potter, Divertida Mente, Frozen, Wicked e Toy Story. A casa também tem um quarto inspirado na própria cantora, conhecida como Boiadeira, com decoração que inclui um cavalo.

A proposta da decoração é proporcionar experiências diferentes aos hóspedes, com cenários repletos de referências às produções em questão.

Apesar de manter compromissos profissionais frequentes no Brasil, Ana Castela disponibiliza a propriedade para locação por temporada.  Desta forma, turistas que visitam a cidade podem se hospedar no local.

Mansão de Ana Castela possui cômodos temáticos.. Foto: Reprodução/Instagram
Mansão de Ana Castela possui cômodos temáticos.. Foto: Reprodução/Instagram
Mansão de Ana Castela possui cômodos temáticos.. Foto: Reprodução/Instagram
Mansão de Ana Castela possui cômodos temáticos.. Foto: Reprodução/Instagram



Ana Castela investe no agronegócio

Além da propriedade nos Estados Unidos,  Ana Castela possui uma fazenda no Paraguai, empreendimento que desenvolve ao lado do pai, Rodrigo Castela. A propriedade rural, que foi batizada de Fazenda Boiadeira, tem como principal atividade a criação de gado.


A Fazenda Boiadeira foi adquirida por Ana Castela no início de 2026. Atualmente, a propriedade está avaliada em R$ 10 milhões. 

Criada em Sete Quedas, na fronteira sul-mato-grossense do Brasil com o Paraguai, a artista já falou diversas vezes por sua paixão pelas atividades rurais, como andar à cavalo, praticar modalidades esportivas que envolvem os equinos (três tambores e laço) e também o cuidado e a lida diária com os animais.

Coleção de carros

Ana Castela também investe alto em uma de suas paixões: os carros.  A artista possui uma coleção de veículos avaliada em R$ 2 milhões. Entre os xodós da cantora está uma Porsche 718 Boxster Rosa, avaliada em R$ 775 mil, uma Dodge Ram 3500 Limited Longhorn, avaliada em R$ 670 mil e uma Chevrolet Silverado, avaliada em mais de R$ 500 mil.

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