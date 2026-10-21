Reprodução/Instagram Ana Castela posa de shortinho e exibe pernas torneadas.

Ana Castela, de 22 anos, encantou os seguidores nesta terça-feira (21) ao mostrar o look que escolheu para curtir uma noite de balada diretamente de Miami, nos Estados Unidos. Nos registros, a cantora surgiu exibindo as coxas torneadas e arrancou elogios dos fãs.

Para a ocasião, a Boiadeira elegeu uma camisa fluida de mangas longas, um microshort que destacou as pernas malhadas e um par de botas de cano alto.

O visual fez sucesso entre os seguidores da cantora e rendeu elogios."Que look lindo, que fotos lindas, mulher você é um espetáculo", escreveu uma. "Que coxas maravilhosas", disse outro. "Mulher deslumbrante", elogiou um terceiro internauta.

Logo após curtir a noitada, Ana Castela voltou às redes sociais e surpreendeu os seguidores ao afirmar que sentiu falta de sua rotina de exercícios. "Não sirvo para isso mais... quero minha academia e futevôlei", escreveu a cantora por volta das 2h da manhã.

Na sequência, a artista compartilhou outra postagem bem-humorada que dizia:"Hoje em dia não danço mais créu porque para dançar créu tem que ter disposição e eu não tenho". Na legenda da publicação, a cantora escreveu: "Meu Deus, eu".





Ana Castela escolheu cidade de Zé Felipe para passar férias

Para curtir os dias de descanso, Ana Castela escolheu Miami, nos Estados Unidos, mesma cidade em que seu ex-namorado, Zé Felipe, está vivendo atualmente.

O cantor, que se mudou para um apartamento luxuoso na cidade norte-americana há quase um mês, deve permanecer no local por uma temporada para trabalhar em um novo projeto musical.

Apesar da coincidência, o cantor não está nos Estados Unidos no momento. Ele retornou ao Brasil neste domingo (18) , onde está passando alguns dias ao lado dos filhos, Maria Alice, de cinco anos, Maria Flor, de três, e José Leonardo, de dois anos.

Ana Castela e Zé Felipe namoraram por cerca de dois meses, mas a relação chegou ao fim em dezembro de 2025. Na ocasião, o cantor afirmou que as rotinas profissionais de ambos atrapalharam o seguimento do namoro.

Reprodução/Instagram/zefelipe/anacastelacantora Zé Felipe e Ana Castela namoraram em 2025.





Ana Castela chama atenção por evolução física

Ana Castela vem dando o que falar nos últimos meses devido aos resultados que vem alcançando na academia. A cantora, que passou a se dedicar mais aos treinos no começo de 2025, vem conquistando um físico torneado, com destaque para o abdômen trincado e as costas malhadas.

Para conquistar o "shape" ideal, Ana Castela faz acompanhamento com um grupo de profissionais formado por um personal trainer, uma nutricionista e uma endocrinologista. Além disso, a cantora faz uso diário de suplementos como whey protein, creatina, beta-alanina.

A mudança no corpo da cantora foi tanta que ela passou a ser vítima de boatos sobre o uso de anabolizantes. Na ocasião, ela fez questão de negar os rumores e explicar que sua profissão não permite o uso de hormônios, já que eles podem alterar a voz. "Não posso tomar bomba, não posso ficar com a voz grossa, trabalho com isso", disse.

Ana Castela ainda atribuiu a facilidade para ganhar massa magra à genética e citou o físico da própria mãe como exemplo."E também minha genética ajuda muito! Depois 'cês' olha a minha mãe!", disse a cantora.