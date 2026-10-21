Ana Castela posa de shortinho e exibe pernas torneadas.
Reprodução/Instagram
Ana Castela posa de shortinho e exibe pernas torneadas.

Ana Castela, de 22 anos, encantou os seguidores nesta terça-feira (21) ao mostrar o look que escolheu para curtir uma noite de balada diretamente de Miami, nos Estados Unidos. Nos registros, a cantora surgiu exibindo as coxas torneadas e arrancou elogios dos fãs.

Para a ocasião, a Boiadeira elegeu uma camisa fluida de mangas longas, um microshort que destacou as pernas malhadas e um par de botas de cano alto. 

O visual fez sucesso entre os seguidores da cantora e rendeu elogios."Que look lindo, que fotos lindas, mulher você é um espetáculo", escreveu uma. "Que coxas maravilhosas", disse outro. "Mulher deslumbrante", elogiou um terceiro internauta.

Logo após curtir a noitada, Ana Castela voltou às redes sociais e surpreendeu os seguidores ao afirmar que sentiu falta de sua rotina de exercícios. "Não sirvo para isso mais... quero minha academia e futevôlei", escreveu a cantora por volta das 2h da manhã.

Na sequência, a artista compartilhou outra postagem bem-humorada que dizia:"Hoje em dia não danço mais créu porque para dançar créu tem que ter disposição e eu não tenho". Na legenda da publicação, a cantora escreveu: "Meu Deus, eu".

Ana Castela posa de shortinho e exibe pernas torneadas.. Foto: Reprodução/Instagram
Ana Castela posa de shortinho e exibe pernas torneadas.. Foto: Reprodução/Instagram
Ana Castela posa de shortinho e exibe pernas torneadas.. Foto: Reprodução/Instagram
Ana Castela posa de shortinho e exibe pernas torneadas.. Foto: Reprodução/Instagram
Ana Castela posa de shortinho e exibe pernas torneadas.. Foto: Reprodução/Instagram
Ana Castela posa de shortinho e exibe pernas torneadas.. Foto: Reprodução/Instagram
Ana Castela posa de shortinho e exibe pernas torneadas.. Foto: Reprodução/Instagram


Ana Castela escolheu cidade de Zé Felipe para passar férias

Para curtir os dias de descanso, Ana Castela escolheu Miami, nos Estados Unidos,  mesma cidade em que seu ex-namorado, Zé Felipe, está vivendo atualmente.

O cantor, que se mudou para um apartamento luxuoso na cidade norte-americana há quase um mês, deve permanecer no local por uma temporada para trabalhar em um novo projeto musical.

Apesar da coincidência, o cantor não está nos Estados Unidos no momento. Ele retornou ao Brasil neste domingo (18) , onde está passando alguns dias ao lado dos filhos, Maria Alice, de cinco anos, Maria Flor, de três, e José Leonardo, de dois anos. 

Ana Castela e Zé Felipe namoraram por cerca de dois meses, mas a relação chegou ao fim em dezembro de 2025. Na ocasião, o cantor afirmou que as rotinas profissionais de ambos atrapalharam o seguimento do namoro.

Zé Felipe e Ana Castela namoraram em 2025.
Reprodução/Instagram/zefelipe/anacastelacantora
Zé Felipe e Ana Castela namoraram em 2025.


Ana Castela chama atenção por evolução física

Ana Castela vem dando o que falar nos últimos meses devido aos resultados que vem alcançando na academia. A cantora, que passou a se dedicar mais aos treinos no começo de 2025, vem conquistando um físico torneado, com destaque para o abdômen trincado e as costas malhadas.

Para conquistar o "shape" ideal, Ana Castela faz acompanhamento com um grupo de profissionais formado por um personal trainer, uma nutricionista e uma endocrinologista. Além disso, a cantora faz uso diário de suplementos como whey protein, creatinabeta-alanina. 

A mudança no corpo da cantora foi tanta que ela passou a ser vítima de boatos sobre o uso de anabolizantes. Na ocasião, ela fez questão de negar os rumores e explicar que sua profissão não permite o uso de hormônios, já que eles podem alterar a voz. "Não posso tomar bomba, não posso ficar com a voz grossa, trabalho com isso", disse.

Ana Castela  ainda atribuiu a facilidade para ganhar massa magra à genética e citou o físico da própria mãe como exemplo."E também minha genética ajuda muito! Depois 'cês' olha a minha mãe!", disse a cantora. 

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