Reprodução Instagram Yasmin Brunet e Vorcaro

Novos prints que mostram novos detalhes da relação entre Daniel Vorcaro e Yasmin Brunet vieram à tona nesta quinta-feira (22). Nas mensagens, o ex-banequeiro demonstra incômodo após ser citado pela influenciadora no "BBB 24".

"Merda", disse ele para o empresário Flavio Carneiro ao compartilhar um link de uma matéria em que a modelo diz viver um flerte com "uma pessoa". "Tá fo**! Não tô te mandando os nuances, mas ela já deu vários lances, mas nada além disso. Ela tem que sair", disse Flávio.

Na sequência, o dono do Banco Master, que chegou a orquestrar um plano para que Yasmin fosse eliminada do reality show global, questiona se ela estaria no Paredão e pede que o amigo conte tudo acerca da passagem dela no programa.

"Que várias vezes ela sofre, não é recíproca as paqueras, que tem gente que tem medo de chegar. A maioria é esse tipo de DR de mulher sem muita profundidade. É discreta sobre a vida dela. Só se deixa passar por vítima na maioria das vezes", relatou Carneiro.

Flávio Carneiro também destaca que estaria com tudo engatilhado para votar contra ela quando a modelo estivesse "estampada" na berlinda.

A relação entre Vorcaro e Yasmin já foi exposta anteriormente

No início de outubro, mensagens trocadas entre Yasmin Brunet e Daniel Vorcaro, obtidas pela Polícia Federal (PF) e divulgadas pela revista Veja, revelaram que a influenciadora e o empresário mantinham uma relação próxima.

Os diálogos, que abrangem quase dois anos, mencionam pedidos de ajuda, viagens em aeronaves disponibilizadas pelo empresário, o uso de um apartamento em São Paulo e até preocupações de Vorcaro com possíveis declarações da modelo durante sua participação no "Big Brother Brasil".

Em 31 de dezembro de 2023, antes da participação da influenciadora no "BBB 24", ela pediu para viajar ao Rio de Janeiro no avião de Vorcaro porque, segundo a conversa divulgada, não queria ser vista no aeroporto.

Além disso, ela ainda pediu que o desembarque fosse feito no Galeão, em vez do Santos Dumont, onde havia maior possibilidade de encontrar fotógrafos.

Na ocasião, Vorcaro chegou a oferecer a possibilidade de ela viajar de helicóptero, mas Yasmin afirmou ter medo e usou o avião.

As mensagens também indicam que o empresário disponibilizou um apartamento em São Paulo para a modelo. Segundo a Veja, posteriormente Yasmin tentou negociar a permanência no imóvel ou um prazo maior para deixá-lo.

Outro episódio envolve o aniversário de Yasmin. O empresário bancou uma festa realizada no Hotel Rosewood, em São Paulo, em junho de 2024. O evento, chamado Baile da Sereia, celebrou os 36 anos da modelo e teve apresentações de Dennis DJ e L7nnon.





As conversas também fazem referência à participação de Yasmin no Big Brother Brasil 24. Vorcaro e pessoas de seu círculo acompanhavam a trajetória da modelo no reality da TV Globo e demonstravam preocupação com o que ela poderia dizer sobre a relação entre os dois.

Uma das mensagens menciona a possibilidade de acelerar a eliminação da participante. Além disso, as mensagens também mencionam o envolvimento da loira com o cantor MC Daniel e indicam que o ex-banqueiro demonstrou bastante irritação com a aproximação deles.