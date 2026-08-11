Ana Castela, de 22 anos, coleciona hits de sucessos, mas, além das músicas que ocupam o topo das paradas nacionais, a Boiadeira acumula uma coleção de carros de luxo. Somando todos os veículos, a "frota" da cantora custa mais de R$ 2 milhões.
Atualmente, a garagem de Ana Castela conta com quatro veículos de tirar o fôlego de qualquer apaixonado por carros. Relembre a coleção de carrões da cantora abaixo.
Silverado
O primeiro veículo adquirido pela cantora foi um Chevrolet Silverado 2024. O modelo foi comprado por ela no Natal de 2023 e, na época, custou mais de R$ 500 mil.
"Fruto do meu trabalho, suor, choro, haters que não podem faltar, felicidade e dedicação! Obrigada, Deus, pai e mãe, por nunca deixarem eu desistir. Não vou saber estacionar, e nem ver quem está na rua… Mas Deus cuida!”, disse ela na legenda de uma postagem no Instagram.
Ford F-150 Custom
Em 2025, Ana Castela foi surpreendida com um presente motorizado. Durante o Festival de Barretos, a Boiadeira foi presenteada com um Ford F-150 Custom, de 1978.
O modelo, considerado um clássico entre os amantes de carros antigos, precisou ser importado dos Estados Unidos e chega a custar US$ 60 mil, aproximadamente R$ 325 mil na cotação atual.
Porsche rosa
Entre os xodós da cantora, também está um Porsche 718 Boxster, avaliada em R$ 775 mil. O veículo, comprado por ela em fevereiro deste ano, foi envelopado na cor rosa.
O modelo é um conversível esportivo de motor central, considerado a porta de entrada para a marca. Além disso, o veículo se destaca pela combinação de desempenho, design, duplo compartimento de bagagem, mas acima de tudo, uma configuração de motor central que torna tudo isso possível.
Dodge Ram
Em abril, Ana Castela mostrou sua mais nova aquisição: uma picape Dodge Ram, avaliada em mais de R$ 670 mil.
"Gente, ela é minha, eu comprei com meu dinheiro, vocês têm noção? Olha que legal, olha como Deus é bom comigo. Foi para isso que eu tirei categoria D, para poder ter a minha Dodge Ram. Que lindo! Estou muito feliz!", comemorou.
O veículo escolhido por Ana Castela é uma edição limitada da Dodge Ram 3500, a Limited Longhorn 2026. A picape combina luxo clássico, potência, força e elegância, apresentando alta performance em qualquer terreno.