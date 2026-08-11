Reprodução/Instagram/@anacastela Ana Castela tem coleção de carros avaliada em mais de R$ 2 milhões.

Ana Castela, de 22 anos, coleciona hits de sucessos, mas, além das músicas que ocupam o topo das paradas nacionais, a Boiadeira acumula uma coleção de carros de luxo. Somando todos os veículos, a "frota" da cantora custa mais de R$ 2 milhões.

Leia mais: Equipe de Ana Castela se manifesta após grave acusação

Atualmente, a garagem de Ana Castela conta com quatro veículos de tirar o fôlego de qualquer apaixonado por carros. Relembre a coleção de carrões da cantora abaixo.

Silverado

Reprodução/Instagram/@anacastela O primeiro veículo adquirido pela cantora foi um Chevrolet Silverado 2024.





O primeiro veículo adquirido pela cantora foi um Chevrolet Silverado 2024. O modelo foi comprado por ela no Natal de 2023 e, na época, custou mais de R$ 500 mil.

"Fruto do meu trabalho, suor, choro, haters que não podem faltar, felicidade e dedicação! Obrigada, Deus, pai e mãe, por nunca deixarem eu desistir. Não vou saber estacionar, e nem ver quem está na rua… Mas Deus cuida!”, disse ela na legenda de uma postagem no Instagram.

Ford F-150 Custom

Reprodução/Instagram/@anacastela Em 2025, Ana Castela foi surpreendida com um Ford F-150 Custom, durante o Festival de Barretos.





Em 2025, Ana Castela foi surpreendida com um presente motorizado. Durante o Festival de Barretos, a Boiadeira foi presenteada com um Ford F-150 Custom, de 1978.





O modelo, considerado um clássico entre os amantes de carros antigos, precisou ser importado dos Estados Unidos e chega a custar US$ 60 mil, aproximadamente R$ 325 mil na cotação atual.

Porsche rosa

Reprodução/Instagram/@anacastela Em 2025, Ana Castela adquiriu um Porsche 718 Boxster, avaliada em R$ 775 mil.





Entre os xodós da cantora, também está um Porsche 718 Boxster, avaliada em R$ 775 mil. O veículo, comprado por ela em fevereiro deste ano, foi envelopado na cor rosa.

O modelo é um conversível esportivo de motor central, considerado a porta de entrada para a marca. Além disso, o veículo se destaca pela combinação de desempenho, design, duplo compartimento de bagagem, mas acima de tudo, uma configuração de motor central que torna tudo isso possível.

Dodge Ram

Reprodução/Instagram/@anacastela Em abril, Ana Castela comprou uma picape Dodge Ram, avaliada em mais de R$ 670 mil.





Em abril, Ana Castela mostrou sua mais nova aquisição: uma picape Dodge Ram, avaliada em mais de R$ 670 mil.

"Gente, ela é minha, eu comprei com meu dinheiro, vocês têm noção? Olha que legal, olha como Deus é bom comigo. Foi para isso que eu tirei categoria D, para poder ter a minha Dodge Ram. Que lindo! Estou muito feliz!", comemorou.

O veículo escolhido por Ana Castela é uma edição limitada da Dodge Ram 3500, a Limited Longhorn 2026. A picape combina luxo clássico, potência, força e elegância, apresentando alta performance em qualquer terreno.