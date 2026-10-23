Reprodução/YouTube/@felca/Instagram/@luapio/@claudialeitte Felca, Luana Piovani e Claudia Leitte

A dois dias do segundo turno das eleições gerais que definirão o próximo presidente do Brasil, o assunto domina o debate público. Nas redes sociais, há uma grande efervescência de reações, com pessoas de diferentes áreas manifestando seus posicionamentos, de políticos a celebridades. No entanto, algumas personalidades estão com os títulos de eleitor cancelados e não poderão votar.

O cancelamento pode ocorrer quando o eleitor deixa de comparecer à votação, não justifica a ausência nem paga as multas referentes a três eleições consecutivas. A situação pode trazer outras consequências, como impedir a emissão de passaporte e a participação em concursos públicos.

Entre os famosos que estão com o título de eleitor cancelado estão Danilo Gentili, Felca, Luana Piovani, Claudia Leitte, Giulia Be e Rebeca Andrade.

Felca

Reprodução/Youtuber Influenciador Felca

O influencer Felca está com seu título cancelado desde 2025, de acordo com consulta do iG no site do TSE. Ele ganhou notoriedade ao postar um vídeo sobre adultização ano passado.

Luana Piovani

Fagner Vilela - iG Luana Piovani

Luana Piovani é atriz e apresentadora brasileira. Ao longo da carreira, participou de diversas novelas de sucesso da TV Globo, como Quatro por Quatro (1994) e Malhação (1997). Desde 2018, mora em Portugal e, de acordo com consulta realizada pela reportagem, também está com o título de eleitor cancelado.

Danilo Gentili

Reprodução/Internet Danilo Gentili em sua atração no SBT

O apresentador contratado do SBT está com o título cancelado desde 2025. Atualmente ele comanda o The Noite, nos fins de noite na programação da TV da Anhanguera.

Claudia Leitte

Reprodução/Instagram/@claudialeitte Cantora Claudia Leitte

A cantora de axé também está com o título cancelado desde 2025. Atualmente, ela reside em Miami, nos Estados Unidos, mas sempre aparece em Salvador.

Giulia Be

Reprodução/Instagram/@giulia Cantora Giulia Be

A cantora pop Giulia Be está com o título cancelado desde 2025. Ela mora em Los Angeles, Estados Unidos, com o marido, Conor Kennedy. É conhecida pelo hit "Menina Solta".

Rebeca Andrade

Reprodução: Instagram Rebeca Andrade

A medalhista olímpica e ginasta está com o título cancelado desde 2025. Considerada a maior com o número de medalhas da história do Brasil, ela soma 6, duas de ouro, três de prata e uma de bronze.

Flora Matos

Reprodução/Instagram Flora Matos

Ela está com o título cancelado desde 2019. No entanto, foi detonada nas redes por cobrar um posicionamento político de João Gomes, que está com sua situação eleitoral em dia.

Maurício Mattar

Reprodução/Instagram Ator voltará à teledramaturgia da Globo em Por Você

O ator global está com o título cancelado desde 2025. Recentemente, Maurício voltou aos folhetins globais na novela Por Você, exibida no horário das 19h. Artista também passou pela TV Record.

Carla Diaz

Reprodução/Instagram Carla Diaz

A ex-Chiquititas também está com o título cancelado desde o ano de 2025. A famosa chegou a participar da edição do Big Brother Brasil em 2021, se consolidando como um dos nomes da atração.

Complicações de quem tem o título cancelado

De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), o título de eleitor pode ser cancelado quando o eleitor deixa de votar em três eleições consecutivas, sem justificar as ausências ou quitar as multas correspondentes. A Justiça Eleitoral considera cada turno como uma eleição. Assim, quem deixa de votar nos dois turnos de uma mesma disputa acumula duas ausências.



