Reprodução/Instagram Daniel Blanco abre o coração sobre morte da irmã, Lua Blanco.

O ator Daniel Blanco, de 32 anos, veio a público nesta terça-feira (20) falar sobre a morte da irmã, a cantora e atriz Lua Blanco. Em um vídeo publicado no Instagram, ele detalhou como tem enfrentado o processo do luto após a partida da artista neste domingo (18), vítima de um câncer de intestino.

Na gravação, Daniel relatou que tem vivido altos e baixos nos últimos dias e aproveitou para agradecer o suporte que tem recebido dos fãs. "Estou com ondas de emoções. Às vezes estou aqui embaixo e, às vezes, ok. Primeiro, quero agradecer as mensagens que recebi; foram muitas. Fiquei muito feliz porque sei o quanto a Lua era especial para vocês e quantas vidas ela transformou simplesmente por existir, pela arte dela e pelo amor dela, que sempre transpareceu", começou o ator.

Daniel contou que considerava Lua como uma figura materna e relembrou um conselho que recebeu dela quando passava pelo fim de um relacionamento. "Tive o prazer de falar isso para ela no último dia de vida dela... Em 2016, minha namorada terminou comigo, e eu sou muito sensível e estava prevendo uma longa jornada de dor", relembrou o ator. "A Lua foi correndo lá para casa quando ficou sabendo e, em vez de ficar, 'Irmãozinho, vai ficar tudo bem, não fica assim, não', ela falou, 'Daniel, senta aqui comigo'", disse.

"A Lua era irmã/mãe. Ela era a minha segunda mãe. Ela fez um sermão de uma hora e meia sobre como é importante aceitar sentir dor. Não fingir que ela não está lá e ter medo de doer, porque quanto mais a gente aceita que tem dor para ser sentida, mais forte a gente vai sair do outro lado desse túnel escuro. Recebi essa informação com muita atenção porque eu já levei um pé na bunda antes e deprimi. Tinha medo de voltar para aquilo", continuou o ator.

De acordo com Daniel, Lua explicou que tentar ignorar a tristeza não ajuda no processo de cura. Na sequência, ele repetiu as palavras dela. "'Você é humano, Daniel, está tudo bem; todo mundo vai sentir dor. Existe uma grande diferença entre sentir dor e sofrer. Sente a dor, ela tem que estar lá, ela está tentando te proteger. Nosso corpo é inteligentíssimo e a gente vai sair dessa dor. Sentir não é fraqueza, aceitar sentir é uma das nossas maiores forças'", disse o artista.

Por fim, Daniel destacou que leva esse ensinamento para sempre:"Eu levo isso para a minha vida inteira". Ele ainda fez um pedido aos seguidores na legenda da publicação: "A Lua era puro amor. Sejam puro amor, não tenham medo de amar".







A morte de Lua Blanco

O falecimento de Lua Blanco, aos 39 anos, foi anunciado neste domingo (18), pelo próprio Daniel Blanco. Segundo ele, a artista enfrentava um câncer há alguns meses e não resistiu.

"Queridos amigos e seguidores. É com muita tristeza que informamos o falecimento da nossa amada irmã Lua Maria Blanco. Ela vinha lutando contra um câncer nos últimos meses de vida, e nesse tempo ela foi completamente rodeada pelo amor da família e dos amigos que estiveram com ela a vida toda", escreveu ele.





Na sequência, Daniel Blanco pediu privacidade para os familiares e amigos. A publicação destacou a importância da artista para as pessoas próximas e expressou a crença da família de que sua memória permanecerá presente.

"Ela se foi em paz, preenchida de amor e com a fé plena de que ia direto pras mãos de Deus. Ela estará conosco para sempre, nos iluminando com a sua forte luz eterna. Peço respeito pelo nosso luto e silêncio nesse momento desafiador. Obrigado por todo carinho de sempre, Família Blanco", finalizou Daniel.