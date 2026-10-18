Reprodução/Instagram Lua Blanco

A atriz e cantora Lua Blanco morreu neste domingo (18), aos 39 anos. Conhecida por interpretar Roberta Messi na versão brasileira da novela Rebelde, exibida pela Record TV, a artista teve a morte anunciada pela família nas redes sociais. Segundo o comunicado, ela enfrentava um câncer.

Daniel Blanco, irmão da artista, publicou uma mensagem em nome da família para comunicar o falecimento e prestar uma homenagem à irmã.





“Queridos amigos e seguidores. É com muita tristeza que informamos o falecimento da nossa amada irmã Lua Maria Blanco. Ela vinha lutando contra um câncer nos últimos meses de vida, e nesse tempo ela foi completamente rodeada pelo amor da família e dos amigos que estiveram com ela a vida toda”, escreveu.

Na publicação, Daniel também afirmou que Lua partiu em paz e pediu respeito à privacidade dos familiares durante o período de luto.

Ela estará conosco para sempre, nos iluminando com a sua forte luz eterna. Peço respeito pelo nosso luto e silêncio nesse momento desafiador. Obrigado por todo carinho de sempre. Irmão de Lua Blanco.









Lua Blanco marcou uma geração como Roberta em “Rebelde”

Lua ganhou projeção nacional em 2011, quando começou a interpretar Roberta Messi na versão brasileira de Rebelde, exibida pela Record TV. A personagem era uma das protagonistas da trama adolescente e se destacava pela personalidade forte, pelo estilo marcante e pela ligação com a música.

Como é de se imaginar, a novela conquistou uma legião de fãs e também deu origem ao grupo musical Rebeldes, formado pelos seis protagonistas: Lua Blanco, Arthur Aguiar, Sophia Abrahão, Chay Suede, Mel Fronckowiak e Micael Borges.

Reprodução/Instagram Lua Blanco





Além dos trabalhos na televisão, o elenco realizou apresentações musicais pelo Brasil. O projeto ampliou a conexão dos atores com o público jovem e consolidou a presença de Lua entre os nomes mais lembrados daquela geração.

Embora Roberta Messi tenha sido seu papel de maior destaque, Lua construiu uma trajetória artística para além de Rebelde. Antes da novela, participou de produções como Três Irmãs e Malhação, da TV Globo.

Depois do sucesso na Record, integrou o elenco de Pecado Mortal, em 2013, e participou de A Força do Querer, em 2017. No cinema, esteve no filme Socorro, Virei uma Garota!, lançado em 2019.

Reprodução/Instagram Lua Blanco





A artista também desenvolveu trabalhos no teatro e manteve sua ligação bastante ativa com a música. Outro fato curioso, é que antes de alcançar a fama nacional, foi vocalista da banda Lágrima Flor, projeto que fez parte de sua trajetória musical.



