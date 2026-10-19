Reprodução Record Carla Cabral lamenta morte de Lua Blanco e relembra parceria em novela





A atriz Carla Cabral usou as redes sociais neste domingo (18) para lamentar a morte de Lua Blanco, aos 39 anos. A artista, que enfrentava um câncer nos últimos meses, morreu no mesmo dia, e a notícia foi confirmada por familiares. Em uma publicação no Instagram, Carla recordou a parceria com a colega na novela "Pecado Mortal", exibida pela Record em 2013, e prestou uma homenagem à atriz e cantora.

Na mensagem, Carla destacou o talento de Lua e as lembranças construídas durante as gravações da trama. “Minha eterna parceira de cena… Estava viajando, soube agora da triste notícia… Fica aqui a memória desse registro em Pecado Mortal, nosso último trabalho juntas”, escreveu.

A artista ainda ressaltou a convivência nos bastidores e a admiração que sentia pela colega. “Vou guardar para sempre as nossas risadas, o seu talento gigante que transbordava tanto na atuação quanto na música, e a generosidade que você tinha no set”, declarou. Ao encerrar a homenagem, Carla classificou a perda como dolorosa e enviou seus sentimentos aos familiares de Lua.





Morte de Lua Blanco foi confirmada pela família

Lua Blanco morreu aos 39 anos, neste último domingo (18), após enfrentar um câncer nos últimos meses de vida. A informação foi divulgada por seu irmão, Daniel Blanco, nas redes sociais. Segundo ele, a atriz esteve cercada pelo carinho de familiares e amigos durante o período em que lidou com a doença.

Na publicação, Daniel também pediu respeito à privacidade da família neste momento de luto. Ele afirmou que a irmã partiu em paz e destacou a fé que a acompanhou até o fim. A artista manteve o tratamento longe dos holofotes, sem compartilhar publicamente o diagnóstico.

Trajetória de Lua Blanco na televisão e na música

Lua ficou conhecida nacionalmente ao interpretar Roberta Messi na versão brasileira de "Rebelde", exibida pela Record entre 2011 e 2012. O sucesso da novela também impulsionou sua carreira musical, com a formação do grupo Rebeldes ao lado de outros integrantes do elenco, que realizou shows pelo Brasil.

Além de "Rebelde" e "Pecado Mortal", a atriz participou de produções como "Malhação" e "A Força do Querer", da TV Globo. Ela também desenvolveu trabalhos como cantora e compositora, construindo uma trajetória que passou pela televisão, pelo teatro e pela música.



