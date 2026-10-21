Reprodução/TV Globo Regina Casé estreará na DiaTV

Regina Casé, que segue sem contrato com a TV Globo, migrou agora para o YouTube. A apresentadora fechou com a DiaTV para comandar o programa Festa da Regina, que estreará em maio do ano que vem. “Eu estava louca para o YouTube”, disse a famosa.

A novidade foi anunciada durante o YouTube Fair, evento voltado para criadores de conteúdo. Na ocasião, a atriz falou sobre a mudança para a plataforma digital: “Uma loucura isso, Regina Casé na DiaTV! Quando encontrei o Rafa (CEO da emissora), ele falou: ‘Quero fazer um programa animadão, grande’”, contou a apresentadora.

“Eu achei que daria para começar com um podcast, mas ele falou: ‘Não, bora fazer um negócio grande’. E o meu sonho, cada vez que dou uma festa... Tem um monte de gente que briga comigo porque não dá para convidar o mundo todo, todo o Brasil, né?”, disse Regina.





De acordo com o canal, o programa será totalmente gravado no Rio de Janeiro e contará até mesmo com a presença do público.

“Você já viu as minhas festas em tudo o que é lugar? É isso. Uma semana pode ter 15 convidados famosos; na outra, gente que você não conhece, mas que vai adorar. Festa! É Festa da Regina!”, pontuou.

Projeto mais recente na Globo

Recentemente, Regina Casé comandou a comédia Tô Nessa (2024–2025), uma tentativa de reproduzir o formato de Sai de Baixo (1996–2002), que não teve o resultado esperado. A emissora chegou a considerar a produção de uma segunda temporada, mas as críticas do público pesaram contra a continuidade da atração.

Reprodução/TV Brasil Regina Casé no Sem Censura

Depois disso, a atriz fez uma participação em dois capítulos da novela Três Graças (2025), de Aguinaldo Silva. Também esteve no documentário Meu Nome É Preta (2026), do Globoplay.

Trajetória de Regina Casé

Regina Casé ficou conhecida ao integrar o grupo Asdrúbal Trouxe o Trombone, na década de 1970, período em que se destacou por seus trabalhos no teatro. Sua primeira personagem de grande sucesso na televisão foi Tina Pepper, da novela Cambalacho (1986), uma aspirante a cantora que se tornou icônica.

Reprodução/Internet Regina Casé

Fez sucesso com o humorístico TV Pirata (1988-90), considerado um grande marco da televisão brasileira, o que lhe rendeu o segundo APCA da carreira. De 2011 a 2018, comandou o Esquenta nas tardes de domingo, fazendo grande sucesso. Em 2019, viveu Lourdes, uma das protagonistas da trama "Amor de Mãe", emocionando o país.