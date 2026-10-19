Reprodução/Instagram Arthur Aguiar fica em choque ao receber notícia da morte de Lua Blanco.

Arthur Aguiar, de 37 anos, foi surpreendido pela notícia da morte da ex-namorada Lua Blanco, enquanto fazia uma live no TikTok, na tarde do último domingo (18). O ator, que viveu um par romântico com a atriz na novela “Rebelde Brasil”, da Record, foi avisado sobre o falecimento por fãs durante a transmissão ao vivo.

Ao ler as mensagens que falavam sobre a partida de Lua Blanco, o artista disparou: “Oxe, como assim, gente? Vocês tão de sacanagem. O que é isso, gente? Vou ter que sair aqui. Vou sair e volto depois”.

Visivelmente chocado com a informação, Arthur encerrou a transmissão ao vivo e, em seguida, lamentou a morte da atriz por meio de uma postagem nas redes sociais. “Essa foi a última vez que a gente se viu... Que bom que ainda em vida tivemos a oportunidade de conversarmos e falarmos tudo. Que Deus te receba de braços abertos e conforte o coração de todos os que ficaram”, escreveu o ator.





Arthur Aguiar e Lua Blanco foram namorados

Além do casal que os atores interpretaram em "Rebelde", Lua Blanco e Arthur Aguiar viveram um romance fora das telinhas durante as gravações da novela, entre 2011 e 2012. Na época, o casal ficou conhecido fora da ficção pelo apelido "LuAr".

Na trama, Lua interpretou Roberta Messi, enquanto Arthur viveu Diego Maldonado.

Após o fim do namoro, os dois passaram cerca de 11 anos sem se falar. Em 2024, no entanto, Lua compartilhou uma foto ao lado de Arthur, informando que eles haviam feito as pazes.

A morte de Lua Blanco

A morte de Lua Blanco, aos 39 anos, foi anunciada neste domingo (18), pelo irmão da atriz, o também ator Daniel Blanco. Segundo ele, a artista enfrentava um câncer há alguns meses e não resistiu.

"Queridos amigos e seguidores. É com muita tristeza que informamos o falecimento da nossa amada irmã Lua Maria Blanco. Ela vinha lutando contra um câncer nos últimos meses de vida, e nesse tempo ela foi completamente rodeada pelo amor da família e dos amigos que estiveram com ela a vida toda", escreveu ele.

Na sequência, Daniel Blanco pediu privacidade para os familiares e amigos. A publicação destacou a importância da artista para as pessoas próximas e expressou a crença da família de que sua memória permanecerá presente.

"Ela se foi em paz, preenchida de amor e com a fé plena de que ia direto pras mãos de Deus. Ela estará conosco para sempre, nos iluminando com a sua forte luz eterna. Peço respeito pelo nosso luto e silêncio nesse momento desafiador. Obrigado por todo carinho de sempre, Família Blanco", finalizou Daniel.

O corpo de Lua Blanco será velado nesta segunda-feira (19) no Cemitério Vertical Memorial do Carmo, no Rio de Janeiro. A cerimônia, que será reservada para a família e amigos, está marcada para acontecer na Capela 06, das 13h às 16h.