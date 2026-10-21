Reprodução/Internet Mansão de Vitor Belford e Joana Prado

Vitor Belfort e Joana Prado vivem nos Estados Unidos com os três filhos. A residência da família, localizada em um condomínio fechado na região de Boca Raton, na Flórida, já foi apresentada em reportagens que detalharam a estrutura e as instalações do imóvel.

A casa conta com sete quartos, duas salas, piscina e um cômodo destinado ao armazenamento de vinhos. A decoração também reúne elementos relacionados à trajetória esportiva do ex-lutador de MMA, enquanto os ambientes são organizados para atender à rotina da família.

Um dos ambientes chama a atenção pela presença de um cinturão do UFC exposto na decoração, uma referência à carreira do lutador no esporte.

Reprodução/Internet Mansão de Vitor Belford e Joana Prado

Outro espaço que se destacava era o cômodo destinado ao armazenamento de vinhos. A estrutura reunia ambientes aconchegantes para a família e áreas voltadas ao lazer.

Piscina e jardim compõem a área de lazer

A piscina também aparece entre os principais destaques da residência. Imagens da casa divulgadas em reportagens mostram uma área externa com espaço aberto, jardim e gramado, compondo o ambiente de lazer da família.

Reprodução/Internet Mansão de Vitor Belford e Joana Prado

A residência também foi apresentada em um programa de televisão comandado por Gugu Liberato (1959-2019), no qual os moradores participaram de uma brincadeira que permitiu mostrar diferentes cômodos. Entre os ambientes exibidos estavam a sala de estar, a cozinha e espaços destinados às crianças.

A decoração da sala reunia móveis contemporâneos e tons neutros, enquanto o quarto de brinquedos era organizado para atender aos três filhos do casal.

Reprodução/Internet Mansão de Vitor Belford e Joana Prado

Joana Prado assumiu a administração dos negócios da família

Conhecida pelo público brasileiro como a Feiticeira, personagem que interpretou na televisão, Joana Prado também passou a atuar na administração dos negócios da família.

Na entrevista publicada pelo UOL, em 2013, ela contou que acompanhava questões profissionais relacionadas à carreira do marido, como contratos e patrocínios, além de organizar despesas domésticas.

Reprodução Instagram Vitor Belfort e Joana Prado

A empresária também relatou que procurava estabelecer horários para o trabalho, preservando momentos de convivência familiar.

Na época, a rotina da família começava cedo. Joana aproveitava as primeiras horas da manhã para se exercitar e ler, enquanto Vitor se preparava para os treinos. O casal procurava conciliar os compromissos profissionais com a criação dos três filhos, que hoje já estão bem crescidos.



