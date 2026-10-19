Reprodução/Instagram Ana Castela posa de biquíni e exibe corpo sarado.

Ana Castela, de 22 anos, encantou os seguidores no domingo (18) ao surgir posando de biquíni. Nos cliques, publicados nos Stories do Instagram, a cantora aparece exibindo o corpo torneado, fruto de muita dedicação aos treinos de musculação.

Para a ocasião, Ana Castela elegeu um biquíni fininho, em um tom de verde escuro. Em um vídeo, a artista exibe orgulhosamente o abdômen e as pernas torneadas. "Fez sol", escreveu a Boiadeira na legenda da publicação.

Já em uma foto, publicada posteriormente, a cantora surge sorridente, com um detalhe que chamou a atenção de internautas: um piercing de argola no umbigo, semelhante ao de Virginia Fonseca. Como trilha sonora dos registros, Ana Castela escolheu as músicas "Diabla", de Vincez, Deep Nao e KidBored, e "Divino Sexual", de Anitta.





Ana Castela surpreende ao dar mortal e espacate durante partida de futevôlei

A boa forma de Ana Castela é resultado de muitos treinos na academia, dieta regrada e também da prática regular de esportes. Neste fim de semana, a cantora surpreendeu os fãs ao surgir executando movimentos como mortal e espacate durante uma partida de futevôlei.

Reprodução/Instagram Ana Castela surpreende fãs ao dar mortal e espacate em treino de futevôlei.





Na gravação, a cantora surge vestindo um conjunto de short e blusa cor-de-rosa, enquanto realiza os movimentos, um seguido do outro. As habilidades da artista surpreenderam as pessoas presentes no local, que reagiram:"Nossa Senhora, ó!", gritou uma. Bem-humorada, Ana ainda brincou sobre a própria performance. "E o joelho?", escreveu a Boiadeira.







Ana Castela chama atenção por evolução física

Ana Castela vem dando o que falar nos últimos meses devido aos resultados que vem alcançando na academia. A cantora, que passou a se dedicar mais aos treinos no começo de 2025, vem conquistando um físico torneado, com destaque para o abdômen trincado e as costas malhadas.

Para conquistar o "shape" ideal, Ana Castela faz acompanhamento com um grupo de profissionais formado por um personal trainer, uma nutricionista e uma endocrinologista. Além disso, a cantora faz uso diário de suplementos como whey protein, creatina, beta-alanina.

Reprodução/Instagram/AnaCastelaCantora Ana Castela vem conquistando corpo sarado com exercícios e dieta.





A mudança no corpo da cantora foi tanta que ela passou a ser vítima de boatos sobre o uso de anabolizantes. Na ocasião, ela fez questão de negar os rumores e explicar que sua profissão não permite o uso de hormônios, já que eles podem alterar a voz. "Não posso tomar bomba, não posso ficar com a voz grossa, trabalho com isso", disse.

Ana Castela ainda atribuiu a facilidade para ganhar massa magra à genética e citou o físico da própria mãe como exemplo."E também minha genética ajuda muito! Depois 'cês' olha a minha mãe!", disse a cantora.