O Boninho pode até me desmentir, mas as minhas fontes são fidedignas.
Boninho tentou, por meio da Disney, levar o reality BBB, da TV Globo, para o streaming.
Mas a TV Globo foi mais rápida e acabou fazendo um acordo com a Endemol.
A TV Globo passou a ter um acordo inexpugnável com a Endemol e passou a ter prioridade sobre o BBB.
E a Endemol passou a ser a representante da TV Globo para vender produtos no mundo todo.
Pois é, desta vez, foi quase que a TV Globo perdeu o BBB.
E Boninho até que teve uma ideia inteligente para levar o BBB embora.
A ideia seria unir a Disney à TV Record.
Boninho pode ser esperto, mas os professores dele estavam atentos na TV Globo.
Enquanto isso, Boninho tem que ficar fazendo a porcaria do Casa do Patrão.
E a TV Record precisa arrumar patrocinadores, coisa em que nem A Fazenda está tendo sucesso nas vendas.