Reprodução/Instagram Lua Blanco

Lua Blanco, atriz e cantora que ficou conhecida nacionalmente por interpretar Roberta Messi na versão brasileira da novela Rebelde, da Record TV, morreu aos 39 anos, nesse domingo (18), após enfrentar por meses uma doença que manteve longe dos holofotes.

A artista enfrentava um câncer de intestino em estágio avançado, segundo informações do UOL Splash. Na tarde de ontem, a família confirmou a morte por meio das redes sociais e informou que ela vinha lutando contra a doença nos últimos meses.





De acordo com a apuração o portal e pessoas próximas à artista, Lua recebeu o diagnóstico cerca de três meses antes de morre. A compositora iniciou o tratamento aproximadamente dois meses antes do falecimento.

Sempre muito reservada em relação a sua vida pessoal, a atriz optou por manter a situação de saúde em sigilo, compartilhando as informações com um grupo restrito de familiares e amigos.

Reprodução/Instagram Lua Blanco





Ainda segundo o portal, Lua Blanco fez todo o seu tratamento no Instituto Nacional de Câncer (Inca), onde passou por sessões de quimioterapia e por uma cirurgia. Em decorrência do procedimento, ela precisou utilizar uma bolsa de colostomia.

Contudo, o quadro clínico da artista apresentou uma piora significativa na última semana. A situação se torou ainda mais grave na madrugada de domingo (18), dia em que ela morreu.

A notícia pegou os fãs da atriz completamente desprevenidos, já que durante o tratamento, Lua continuou compartilhando registros de sua rotina, ao lado dos irmãos, cantando e sendo feliz, sem tornar pública a condição de saúde.

Reprodução/Instagram Lua Blanco





Família confirmou a morte nas redes sociais

O falecimento foi anunciado por familiares em uma publicação compartilhada nas redes sociais. Na mensagem, os cinco irmãos informaram que Lua enfrentava um câncer nos últimos meses e destacaram o apoio recebido durante o período.

Ela vinha lutando contra um câncer nos últimos meses de vida, e nesse tempo ela foi completamente rodeada pelo amor da família e dos amigos que estiveram com ela a vida toda. Lua Blanco, atriz e cantora.





A família também afirmou que a atriz partiu em paz e pediu respeito ao luto. O texto não detalhou o tipo de câncer nem apresentou informações médicas adicionais sobre a morte.

Lua Blanco ficou conhecida como Roberta em “Rebelde”

Nascida em 5 de março de 1987, Lua Blanco ganhou projeção nacional em 2011, quando interpretou Roberta Messi na versão brasileira de Rebelde, exibida pela Record TV. Na trama, dividiu o protagonismo com Sophia Abrahão, Micael Borges, Arthur Aguiar, Mel Fronckowiak e Chay Suede.

A artista também integrou a banda Rebeldes, formada a partir da novela, e participou de turnês pelo país. Antes e depois do sucesso na Record, acumulou diversos trabalhos na televisão, incluindo as produções Três Irmãs, Malhação, Pecado Mortal e A Força do Querer. Lua também desenvolveu projetos na música e no teatro.



