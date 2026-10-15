Reprodução/Instagram Fãs apontam que Virginia está hospedada no apartamento de Zé Felipe após término com Vini Jr..

Virginia Fonseca, de 27 anos, deu o que falar nesta quinta-feira (15) ao surgir no apartamento de seu ex-companheiro, Zé Felipe, de 28. A influenciadora, que está em São Paulo para cumprir compromissos profissionais, apareceu no local após o fim de seu relacionamento com Vini Jr., anunciado neste domingo (11).

A presença da loira foi apontada por internautas, que notaram o papel de parede de palmeiras, característico da sala de estar do imóvel do cantor sertanejo. Nas imagens publicadas por Virginia nos Stories do Instagram, ela surge tomando café da manhã enquanto mostra as vitaminas que consome todos os dias.

Reprodução/Instagram Virginia surge em apartamento de Zé Felipe após término com Vini Jr..





A estadia de Virginia no apartamento causou burburinho entre os fãs do ex-casal. Desde que anunciou sua solteirice, a influenciadora vem interagindo publicamente com o músico por meio das redes sociais, o que reacendeu a esperança de uma reconciliação.

No mesmo dia em que confirmou o fim do namoro com Vini Jr., Virginia surgiu curtindo um dia de praia ao lado de Zé Felipe, em Miami, nos Estados Unidos. Já na terça-feira (13), a loira postou um vídeo com um áudio atribuído ao cantor sertanejo nas redes sociais.

E as interações não pararam por aí. Nesta quarta-feira (14), Zé Felipe rebateu o comentário de um internauta que criticou a retomada de contato com Virginia. Na mensagem enviada ao músico, o seguidor escreveu: "Deixou o bagulho rodar tantos km e foi buscar ainda, cê é louco, não compensa". Zé Felipe, então, rebateu: "Não compensa é ter esses bagaços que você mexe".

Vale destacar que essa não é a primeira vez que Virginia se hospeda no apartamento de Zé Felipe. A influenciadora costuma ficar no local sempre que viaja à capital paulista. Em agosto deste ano, quando as filhas do casal, Maria Alice e Maria Flor, passaram por cirurgias para a retirada das amígdalas e da adenoides, a loira permaneceu no local por alguns dias.







Fãs de Virginia detonam modelo que surgiu em jantar com Vini Jr.

Horas depois de terminar o relacionamento com Virginia Fonseca, Vini Jr. foi flagrado em um jantar com a influenciadora e modelo Mar Lucas, de 24 anos. Após a repercussão do encontro, fãs de Virginia inundaram as redes sociais da jovem com mensagens que a comparavam à brasileira.

"Virginia é muito mais bonita", escreveu um. "Ficou com o resto", disse outro. "Não chega aos pés da Virginia", declarou um terceiro seguidor da empresária.







O encontro chamou atenção porque Mar Lucas já foi apontada como affair de Vini Jr. anteriormente. Em 2022, a influenciadora compareceu a uma partida do Real Madrid e publicou um vídeo de Vini Jr. comemorando um gol. O atleta compartilhou a postagem em suas redes sociais, o que acendeu rumores e um possível romance entre eles.

Apesar dos boatos, a influenciadora chegou a comentar o assunto e afirmou que eles eram apenas bons amigos. "Eu sempre lhe digo e repito: sei que no campo ele ainda tem um caráter mais forte e leva isso muito a sério. Trabalha muito. Ele se esforça para e para o futebol. Ele é a pessoa que conheço com mais disciplina no planeta Terra. Para mim, é um exemplo a seguir em muitos aspectos", disse à época.