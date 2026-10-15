Reprodução/Instagram Craque Neto relembra susto que deu em namorado da filha.

O comentarista esportivo Craque Neto, de 60 anos, deu o que falar nesta quarta-feira (14) ao relembrar um susto que deu no namorado de sua filha, Luísa Bueno, de 25 anos. Em entrevista recente ao podcast PodPah, o apresentador afirmou que chegou a ameaçar a família do rapaz.





No bate-papo, Neto descreveu a primeira conversa que teve com o jovem."Olha, você pode com** minha filha, pode beijar ela, você pode abraçar ela... você pode fazer o que você quiser dentro do quarto. Você pode ter a vida que você quiser", começou o famoso.

Na sequência, ele revelou que ameaçou o rapaz e sua família, caso ele chegasse a agredir Luísa fisicamente."Se você encostar a mão na minha filha eu mato você, o seu pai, a sua mãe, a sua avó... eu mato a sua família inteira", relembrou Neto. "E outra coisa: eu sou Corinthians", completou o comentarista.

Em tom descontraído, Neto surpreendeu e afirmou que atualmente mantém uma relação de carinho com o genro: "Hoje em dia eu amo mais ele do que minha filha".





Craque Neto revela motivo do término entre Virginia e Vini Jr.

Durante a entrevista, o apresentador também contou detalhes sobre o fim do relacionamento entre Virginia Fonseca e Vini Jr., anunciado neste domingo (11). Além disso, ele saiu em defesa da influenciadora e afirmou que o jogador do Real Madrid teria se beneficiado mais da relação.

Ao comentar o caso, Neto exaltou a trajetória de Virginia no mundo dos negócios e destacou o espaço que ela conquistou nas redes sociais."Eu acho ela uma mulher extraordinária, monstruosa naquilo que faz. Ela é uma das maiores empreendedoras desse país", disse.







"Quando essa menina surgiu, ela surgiu de um jeito tão foda que mudou toda a visão de como uma pessoa pode crescer em relação a tudo que a mulher precisa", completou o apresentador.

Na sequência, Neto afirmou que a popularidade de Virginia não está atrelada ao nome de Vini Jr. . O apresentador citou o destaque da loira em eventos internacionais para defender que ela conquistou reconhecimento por conta própria.

"Não foi ele que mandou. Ela foi para a Copa, ela que era mulher. Quando vai numa Fórmula 1, ninguém fala do Vinícius Jr, fala da roupa dela. Ela é pica. E ela que terminou", disparou.

O comentarista esportivo foi direto ao rebater acusações de que Virginia teria aproveitado o namoro para ampliar sua visibilidade mundialmente. Para ele, o jogador foi quem mais ganhou com a exposição da relação.

"No relacionamento, para mim, ele usou mais ela do que as pessoas falam que ela usou ele. [Isso é] mentira. Ela é um milhão de vezes melhor que ele", afirmou.

As declarações de Neto logo viralizaram nas redes sociais e acabaram chegando ao conhecimento de Virginia, que reagiu: "Gratidão pelos elogios".

Durante sua participação no podcast, Craque Neto ainda revelou o motivo do término entre Vini Jr. e Virginia. Ao ser questionado sobre o assunto, ele afirmou que a influenciadora teria flagrado mensagens enviadas pelo jogador para uma ex-namorada. A informação não foi confirmada pelo ex-casal.