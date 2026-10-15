Reprodução/Instagram A influenciadora Mar Lucas foi flagrada em jantar com Vini Jr..

Vini Jr. foi flagrado em um jantar em Madri, poucas horas depois de seu namoro com Virginia Fonseca chegar ao fim. Na ocasião, o atacante do Real Madrid aproveitou a noite acompanhado da influenciadora Mar Lucas, de 24 anos.

O encontro ocorreu no SixtyOne, estabelecimento do qual o jogador é sócio, depois da vitória do Real Madrid sobre o Villarreal, no sábado (10). A data coincide com o dia do término do relacionamento do atleta com Virginia Fonseca, anunciado apenas no domingo (11).

Além de Mar Lucas, Vini também estava acompanhado do volante Eduardo Camavinga, do atacante Yan Diomandé, e da influenciadora Fabiana Sevillano.





Quem é Mar Lucas?

Nascida em Sigtes, Barcelona, em 9 de setembro de 2002, Mar Lucas atua como modelo, influenciadora e cantora. A jovem, que acumula mais de 2 milhões de seguidores no Instagram, ganhou projeção na web por meio de vídeos de dublagem de músicas, conhecidos como lip syncs.

A visibilidade nas redes sociais abriu portas para trabalhos publicitários e aparições em capas de revistas, ampliando sua presença no mercado de influência digital.

Mar Lucas também investe em sua carreira musical. Em 2023, ela lançou faixas como "La Inocente", "Tú sí", e "Rota". Em 2026, ela lançou o single "Tutututu", em parceria com Samuel G. e Oscar el Ruso.

A aproximação entre eles começou em 2022

A relação entre Vini Jr. e Mar Lucas já havia virado assunto anteriormente. Segundo informações divulgadas pela imprensa espanhola, os dois se conheceram em Madri por meio do empresário da influenciadora, que é amigo do jogador brasileiro.

Ainda em 2022, Mar Lucas compareceu a uma partida do Real Madrid e publicou um vídeo de Vini Jr. comemorando um gol. O atleta compartilhou a postagem em suas redes sociais, o que acendeu rumores e um possível romance entre eles.

Apesar dos boatos, a influenciadora chegou a comentar o assunto e afirmou que eles eram apenas bons amigos."Eu sempre lhe digo e repito: sei que no campo ele ainda tem um caráter mais forte e leva isso muito a sério. Trabalha muito. Ele se esforça para e para o futebol. Ele é a pessoa que conheço com mais disciplina no planeta Terra. Para mim, é um exemplo a seguir em muitos aspectos", disse à época.

Término recente

Assim como Vini Jr., Mar Lucas acabou um namoro recentemente. A influenciadora anunciou que seu relacionamento com o empresário catalão Marc Lerch, de 30 anos, chegou ao fim no dia 8 de outubro, após uma traição.

Por meio de um vídeo publicado no TikTok, a jovem resgatou imagens de uma surpresa do então namorado em um quarto de hotel. Na legenda, ela escreveu: "Como você pode ter isso e depois colocar-lhe chifres?".

Devido a repercussão negativa do término, a influenciadora afirmou que ficaria longe das redes sociais por um tempo. A última postagem dela foi no dia 11 de outubro, mesma data em que Vini Jr. e Virginia anunciaram o fim do namoro.