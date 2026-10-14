Reprodução/Instagram/zefelipe Zé Felipe fala sobre relação com Virginia Fonseca

Zé Felipe, de 28 anos, movimentou as redes sociais nesta quarta-feira (14) ao responder a um comentário de um internauta sobre correr atrás de uma ex. A resposta do cantor chamou atenção em meio à repercussão do término de Virginia Fonseca, de 27, Vini Jr., de 26, confirmado no último domingo (11).

Na mensagem enviada ao sertanejo, o seguidor escreveu: “Deixou o bagulho rodar tantos km e foi buscar ainda, cê é louco, não compensa”. Zé Felipe, então, rebateu: “Não compensa é ter esses bagaços que você mexe”.

Reprodução/Instagram/zefelipe Zé Felipe fala sobre relação com Virginia Fonseca





A interação foi publicada pelo cantor nos stories do Instagram e repercutiu entre os internautas. Nas redes sociais, usuários passaram a especular se a resposta teria relação com Virginia, sua ex-mulher. O artista, no entanto, não citou nomes nem confirmou que o comentário fosse direcionado à influenciadora.





Zé Felipe fala sobre amizade com ex

Ainda nesta quarta-feira, o filho de Leonardo respondeu a uma pergunta sobre a parte mais difícil de manter uma amizade com uma ex-companheira. Sem citar qualquer nome, o cantor afirmou que um dos desafios é explicar para outras pessoas que esse tipo de relação pode ser normal.

Eu tenho que explicar para quem não tem essa amizade que isso é normal. Eu acho que, além disso, ter amizade com mulher é aquilo lá, né? Na discussão, você sabe que, nessa, vai estar errado e, na outra, também. Zé Felipe, cantor e compositor.





A declaração foi interpretada como uma possível referência à relação que mantém com Virginia após o fim do casamento. Os dois continuam em contato por serem amigos e pais de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Virginia termina namoro com Vini Jr.

Virginia Fonseca e Vini Jr. anunciaram o fim do relacionamento. A separação foi confirmada pela assessoria da influenciadora no domingo (11), após um namoro que teve uma reconciliação neste ano.

Em comunicado enviado à imprensa, a equipe informou que os dois decidiram não seguir como casal e negou que o término tenha sido motivado por uma briga ou conflito.

Reprodução/Instagram Vini Jr e Virginia não estão mais juntos





“Eles não estão mais juntos. Não houve conflito, não houve briga, somente o entendimento de não seguirem mais como um casal”, informou a assessoria.

O relacionamento havia sido assumido publicamente em outubro de 2025. Depois de uma primeira separação e de uma reconciliação, os dois voltaram a aparecer juntos, até a confirmação do novo término.

Já Virginia e Zé Felipe anunciaram o fim do casamento em maio de 2025, após cerca de cinco anos juntos. Em entrevista ao portal LeoDias, em junho de 2026, o cantor disse que considera a empresária sua melhor amiga e contou que eles conversam diariamente.



