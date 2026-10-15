Reprodução/Instagram Deborah Secco é citada em diálogo de Vorcaro e executivo da Globo.

Mensagens extraídas do celular de Daniel Vorcaro pela Polícia Federal (PF), mostram um diálogo de cunho sexual sobre a atriz Deborah Secco em uma conversa com Frederic Kachar, diretor geral da Editora Globo e do Sistema Globo Rádio. O diálogo entre o ex-banqueiro e o executivo causou grande repercussão nas redes sociais.

Nas mensagens, datadas de fevereiro de 2024, eles comentam que a atriz "estava para jogo", em alusão ao Baile da Vogue, evento anual promovido pela revista Vogue Brasil, que faz parte do conglomerado de mídia, para o qual Kachar negociou convites com o dono do banco Master. O conteúdo foi divulgado pelo TV Pop em parceria com o site O Antagonista.

Na sequência, Vorcaro chega a comentar sobre a aparência da atriz."Estava muito feia". Kachar, por sua vez, afirma que estava olhando para o corpo dela: "Eu só olhava para a bunda dela. Mas concordo que a fantasia era broxante". O ex-banqueiro ainda completa: "Tá doido, mulher não pode fazer isso".

Sabrina Sato também foi mencionada no diálogo. Nas mensagens, o executivo afirma que ela também estava "para jogo" e "soltinha", devido ao evento ter caído no dia do aniversário dela.

Outra famosa que teve o nome citado na conversa foi Monique Alfradique. Na bate-papo, Vorcaro elogia a loira, que já foi apontada como um de seus affairs: "Monique estava demais". Vale destacar que a atriz viveu um romance com Kachar em agosto de 2022.







Malu Gaspar também foi citada

Outro trecho, datado de abril de 2025, mostra Vorcaro reclamando a Kachar de uma reportagem da jornalista Malu Gaspar , colunista de O Globo, sobre os gestores do Master.

Na conversa, o executivo responde que está tentando entrar em contato com a jornalista e garante:"Vou falar com ela". O diálogo não demonstra que a conversa com Malu tenha ocorrido nem que Vorcaro tenha conseguido interferir na reportagem.





PF revela relação íntima entre Yasmin Brunet e Daniel Vorcaro

Outra famosa que teve seu nome atrelado a Daniel Vorcaro foi Yasmin Brunet. No início de outubro, a Veja expôs mensagens obtidas pela Polícia Federal que mostram uma relação próxima entre o ex-banqueiro e a modelo.

Reprodução/Instagram Yasmin Brunet teve relação próxima com Daniel Vorcaro.







Os diálogos, que abrangem quase dois anos, mencionam pedidos de ajuda, viagens em aeronaves disponibilizadas pelo banqueiro, o uso de um apartamento em São Paulo e até preocupações de Vorcaro com possíveis declarações da modelo durante sua participação no "Big Brother Brasil".