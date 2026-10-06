Reprodução/Instagram/dedesecco Deborah Secco

Deborah Secco, 46 anos, é uma das atrizes brasileiras mais populares nas redes sociais, acumulando mais de 25 milhões de seguidores em seus perfis. Nascida em 26 de novembro de 1979, no Rio de Janeiro, iniciou a carreira aos oito anos, em campanhas publicitárias. Aos dez, fez sua primeira peça de teatro e, aos 11, estreou em novelas com “Mico Preto”, da TV Globo.

Desde então, Deborah se consolidou como um dos nomes de destaque da televisão brasileira, participando de diversas novelas e minisséries da emissora ao longo da carreira.

Instagram Deborah Secco

Carreira

Em 1994, a atriz protagonizou a produção que alavancaria sua carreira na televisão: o seriado “Confissões de Adolescente”, no qual interpretou Carol, na TV Cultura. No ano seguinte, retornou à Globo para integrar o elenco de “A Próxima Vítima”. Nos anos seguintes, a atriz continuou ampliando sua presença na televisão, participando de produções como “Vira-Lata”(1996), “Zazá” (1997) e “Era Uma Vez…”(1998).

Na virada dos anos 2000, Deborah seguiu acumulando trabalhos de destaque e participou de “Suave Veneno”, “Laços de Família”(2000) e em “A Padroeira”(2001), onde assumiu seu primeiro papel como protagonista, interpretando Cecília de Sá.

Instagram Deborah Secco

A carreira de Deborah Secco continuou a c rescer na televisão e também fora dela, com capas de revistas e participações em diversas novelas, incluindo “O Beijo do Vampiro”(2002), “Celebridade”(2003) e “América”(2005), na qual protagonizou a trama escrita por Glória Perez. Após sua participação em “A Favorita”(2008), decidiu se dedicar ao cinema e, em 2011, estrelou “Bruna Surfistinha: O Doce Veneno do Escorpião”, personagem que marcou sua carreira.

Três anos depois, voltou às novelas com “Boogie Oogie”(2014) e, na sequência, participou de “Malhação”(2016) e “Segundo Sol”(2018). Em 2020, foi uma das protagonistas de “Salve-se Quem Puder”, na pele de Alexia.

Divulgação "Bruna Surfistinha": cena do filme com Deborah Secco

Recentemente, Deborah Secco finalizou as gravações de "Bruna Surfistinha 2", que deve chegar aos cinemas no primeiro semestre de 2027.





Polêmicas

Em 2010, Deborah Secco e outros 87 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público do Rio de Janeiro em uma ação de improbidade administrativa que apurava um esquema de desvio de recursos públicos por meio de ONGs e empresas de fachada. Segundo a Promotoria, o esquema teria causado prejuízo de milhões de reais aos cofres públicos e envolvido o empresário Ricardo Secco, pai da atriz, apontado como um dos operadores da fraude.

Reprodução/redes sociais Deborah Secco já assumiu bissexualidade

De acordo com as investigações, valores teriam sido repassados para integrantes da família Secco. Deborah, especificamente, teria recebido R$ 158 mil, segundo a denúncia. Na época, a defesa da atriz e de seus familiares afirmou que eles teriam sido usados como "laranjas" pelo pai, que seria responsável pelas operações e pelos depósitos nas contas da família.

Como parte da ação, a Justiça determinou o bloqueio dos bens de Deborah e de outros envolvidos.

Relacionamentos

Na vida pessoal, Deborah Secco se relacionou com nomes conhecidos da televisão e da músic a. A atriz namorou Daniel Del Sarto e o ex-paquito Marcelo Faustini, mas os romances duraram apenas alguns meses. Em 1997, ela se casou com o diretor Rogério Gomes, de quem se separou quatro anos depois.

Após o divórcio, Deborah Secco namorou o ator Maurício Mattar e ficou noiva de Dado Dolabella. Entre outros relacionamentos da atriz estão o ator Marcelo Faria, o apresentador Erik Marmo e o rapper Marcelo Falcão.





Em 2009, Deborah Secco se casou com o ex-jogador Roger Flores, após dois anos de namoro. O relacionamento chegou ao fim em 2011. Quatro anos depois, a atriz iniciou seu relacionamento mais duradouro, com Hugo Moura. Juntos, eles tiveram uma filha, Maria Flor Secco Moura. O casal anunciou a separação em 2024.

No início de 2025, Deborah Secco começou a se relacionar com o produtor musical Dudu Borges, com quem planeja se casar em 2027.



A atriz continua a compartilhar sua vida nas redes sociais, com um lifestyle fitness e mostrando sua rotina na academia. Com uma extensa carreira na televisão, a atriz é uma das mais relevantes de sua geração.

Foto: Solange Souza Deborah Secco e Maria Flor



