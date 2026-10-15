Reprodução/Internet Globo inicia nova oficina de roteiristas nesta quinta-feira (15)

A Globo começará nesta quinta-feira (15) uma nova oficina para desenvolver roteiristas interessados em trabalhar como colaboradores de novelas. Ana Maria Moretzsohn e Ricardo Tiezzi conduzirão as atividades, que terão exercícios de escrita e encontros com profissionais de diferentes áreas da criação e produção. A iniciativa faz parte das ações da emissora para preparar autores e desenvolver projetos destinados à sua dramaturgia .



A emissora já realizou outras oficinas voltadas à formação de profissionais para novelas. Uma delas deu origem ao projeto de Por Você, atual produção das 19h, escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres. Na edição mais recente, sinopses apresentadas por Vinicius Dias, Claudia Lage, Laura Rissin, Sergio Goldenberg e Flávia Bessone receberam avaliações positivas, mas ainda não têm previsão de produção. A informação é do O Globo.



Ana Maria Moretzsohn iniciou sua carreira como autora de televisão em 1985, quando escreveu um episódio de Caso Verdade, da Globo. No ano seguinte, participou de Teletema. Em 1987, colaborou com Walther Negrão em Direito de Amar e também integrou a equipe de Bambolê, novela escrita por Daniel Más. Posteriormente, trabalhou com Aguinaldo Silva e Ricardo Linhares na adaptação de Tieta, baseada na obra de Jorge Amado.



A roteirista também participou de Riacho Doce, outra adaptação literária desenvolvida com Aguinaldo Silva. Em Lua Cheia de Amor, trabalhou com Ricardo Linhares e Maria Carmem Barbosa (1947-2023), sob supervisão de Gilberto Braga (1945-2021). Fora da Globo, escreveu Perdidos de Amor, na Band, supervisionou A Senhora das Águias para a RTP, de Portugal, e assinou Luz do Sol, na Record.

Ricardo Tiezzi também conduzirá atividades

Após negociar um projeto com o SBT em 2010, Ana Maria Moretzsohn retornou à Globo em 2011 para supervisionar, com Ricardo Linhares, a primeira fase de Malhação Conectados. Sua última colaboração na emissora ocorreu em Malhação: Casa Cheia, exibida entre 2013 e 2014.

Após 7 anos afastada das telenovelas, Ana Maria retorna para a Record em 2019, a convite de Gustavo Reiz, para ser uma das colaboradoras da novela Gênesis. Com a saída de Gustavo do projeto, ela acabou deixando o time de colaboradores da novela e a emissora. Ricardo Tiezzi, por sua vez, trabalhou em temporadas de Malhação e participou de projetos cinematográficos como Qualquer Gato Vira Lata (2011) e O Outro Lado do Paraíso (2014).

