Reprodução/TV Globo Jornalista Malu Gaspar

A jornalista Malu Gaspar utilizou suas redes sociais para esclarecer os rumores sobre um possível afastamento da GloboNews após uma discussão ao vivo com o colega de trabalho Octavio Guedes.

"Muita gente me procurando, preocupada ou para desejar boa recuperação. Estou passando aqui para falar que isso já aconteceu, eu já fui, eu já voltei, estou firme na fisioterapia e trabalhando como nunca, como vocês estão vendo", disse.

Bate-boca ao vivo

A rusga aconteceu após uma divergência ao vivo na edição da última sexta-feira (11). Na ocasião, os jornalistas discutiam o acesso de magistrados a documentos sigilosos de investigações que envolvem o STF e o Banco Master.

Malu Gaspar então questionou: "Eu quero entender que tipo de documento o Octavio ainda acha que precisa vir à tona". Octavio Guedes ficou bastante incomodado com a fala da colega e respondeu: “Malu, não sou eu, não. Desculpa… Assim não! Eu não sou ministro, não estarei lá na terça-feira. Não sou eu que estou advogando nada", disse.

Mesmo com a rotina de fisioterapia, a jornalista pontuou que estará em todas as plataformas para cobrir a crise no Supremo Tribunal Federal.

"Essa semana vai ser animada, vai ter uma sessão histórica no STF na terça-feira, e eu vou estar participando de todos os programas de que participo sempre. Então, espero vocês, o resto é historinha", pontuou.

Outras polêmicas

Por meio de uma série de diálogos interceptados pela Polícia Federal (PF), foi revelado um plano coordenado pelo dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, junto ao publicitário Thiago Miranda, para tentar barrar o trabalho da colunista Malu Gaspar.

A jornalista teve a vida privada vasculhada minuciosamente e estava no centro de uma "proposta milionária" com o objetivo de enfraquecer seu trabalho jornalístico investigativo.

A estratégia detalhada da dupla foi revelada originalmente pelo portal Fatos Online, que aponta uma tentativa de "compra do silêncio" da jornalista por Vorcaro e pelo publicitário. A proposta seria de uma "luva" de R$ 1,5 milhão e um salário mensal de R$ 120 mil, com Thiago afirmando ao banqueiro que marcaria uma conversa com a jornalista.

Leia mais: Malu Gaspar debocha de Vorcaro: "De férias com o Up"



Entre os arquivos apreendidos pela PF, consta uma "Carta Proposta Malu Gaspar" com a proposta detalhada, assinada por Thiago Miranda e Ivan Oliveira, ambos CEO e COO do Grupo Leo Dias de Comunicação.

Quem é Malu Gaspar?

É uma jornalista e escritora brasileira especializada em jornalismo político e econômico. É formada pela Universidade de São Paulo (USP) e, atualmente, é colunista e apresentadora da Globo News e Rádio CBN.



