Reprodução/Instagram/@virginia/paollaoliveirareal Virginia admite ter procurado Paolla Oliveira para que ela retomasse coroa na Grande Rio.

Virginia Fonseca, de 27 anos, decidiu colocar um ponto final nos boatos que circularam nos últimos dias envolvendo seu nome e o de Paolla Oliveira, de 44. Após renovar o visual em um salão de beleza de São Paulo, nesta terça-feira (13), ela confirmou que procurou a atriz para tentar convencê-la de voltar ao posto de Rainha de Bateria da Grande Rio.

A movimentação aconteceu antes de a empresária oficializar sua despedida da agremiação de Duque de Caxias. Questionada sobre o assunto pela jornalista Natália Rampinelli, da AgNews, na saída do salão de beleza, Virginia foi direta e respondeu apenas: "É verdade".

A influenciadora teria procurado Paolla quando começaram a surgir rumores sobre uma aproximação da atriz com a Imperatriz Leopoldinense, em julho deste ano.

Segundo o colunista Lucas Pasin, do Metrópoles, na conversa, Virginia incentivou a atriz a reassumir o posto antes que ela oficializasse a mudança de agremiação. Paolla, no entanto, teria sinalizado que não pretendia retomar a coroa que usou por tantos anos no Carnaval Carioca.

Mesmo após o apelo de Virginia Fonseca, Paolla Oliveira optou pela mudança e foi anunciada como a nova Rainha de Bateria da Imperatriz Leopoldinense em 23 de setembro. A influenciadora, por sua vez, encerrou sua polêmica passagem pela Grande Rio em agosto. Na despedida, explicou que pretendia priorizar os filhos, os negócios e a busca por uma rotina mais equilibrada.





Paolla Oliveira será coroada neste sábado

Paolla Oliveira decidiu abrir um novo capítulo em sua história no Carnaval do Rio. A atriz será coroada como a nova Rainha de Bateria da Imperatriz Leopoldinense neste sábado (17). Para marcar o momento especial, a agremiação carioca preparou uma grande festa, com direito a feijoada e muito samba.

O evento será realizado na quadra da escola, em Ramos, Zona Norte da capital carioca. A programação começa às 13h e tem encerramento previsto para às 23h. Os ingressos estão no quinto lote, a partir de R$ 90.





Paolla Oliveira fará sua estreia como Rainha de Bateria da Imperatriz Leopoldinense no Carnaval 2027. A atriz substitui Iza, que deixou o posto em março deste ano. A cantora segue ligada à agremiação como rainha da escola.

A coroação será realizada na Quadra de Ensaios Luiz Pacheco Drumond, na Rua Professor Lacé, 235. Além da roda de samba, a programação terá feijoada com o prato custando R$ 35.

Vale destacar que Paolla Oliveira, tem uma longa história com o Carnaval. A atriz foi Rainha de Bateria da Grande Rio por sete anos: de 2009 a 2010 e, posteriormente, entre 2020 e 2025.