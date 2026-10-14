Virginia Fonseca, de 27 anos, decidiu colocar um ponto final nos boatos que circularam nos últimos dias envolvendo seu nome e o de Paolla Oliveira, de 44. Após renovar o visual em um salão de beleza de São Paulo, nesta terça-feira (13), ela confirmou que procurou a atriz para tentar convencê-la de voltar ao posto de Rainha de Bateria da Grande Rio.
A movimentação aconteceu antes de a empresária oficializar sua despedida da agremiação de Duque de Caxias. Questionada sobre o assunto pela jornalista Natália Rampinelli, da AgNews, na saída do salão de beleza, Virginia foi direta e respondeu apenas: "É verdade".
A influenciadora teria procurado Paolla quando começaram a surgir rumores sobre uma aproximação da atriz com a Imperatriz Leopoldinense, em julho deste ano.
Segundo o colunista Lucas Pasin, do Metrópoles, na conversa, Virginia incentivou a atriz a reassumir o posto antes que ela oficializasse a mudança de agremiação. Paolla, no entanto, teria sinalizado que não pretendia retomar a coroa que usou por tantos anos no Carnaval Carioca.
Mesmo após o apelo de Virginia Fonseca, Paolla Oliveira optou pela mudança e foi anunciada como a nova Rainha de Bateria da Imperatriz Leopoldinense em 23 de setembro. A influenciadora, por sua vez, encerrou sua polêmica passagem pela Grande Rio em agosto. Na despedida, explicou que pretendia priorizar os filhos, os negócios e a busca por uma rotina mais equilibrada.
Paolla Oliveira será coroada neste sábado
Paolla Oliveira decidiu abrir um novo capítulo em sua história no Carnaval do Rio. A atriz será coroada como a nova Rainha de Bateria da Imperatriz Leopoldinense neste sábado (17). Para marcar o momento especial, a agremiação carioca preparou uma grande festa, com direito a feijoada e muito samba.
O evento será realizado na quadra da escola, em Ramos, Zona Norte da capital carioca. A programação começa às 13h e tem encerramento previsto para às 23h. Os ingressos estão no quinto lote, a partir de R$ 90.
Paolla Oliveira fará sua estreia como Rainha de Bateria da Imperatriz Leopoldinense no Carnaval 2027. A atriz substitui Iza, que deixou o posto em março deste ano. A cantora segue ligada à agremiação como rainha da escola.
A coroação será realizada na Quadra de Ensaios Luiz Pacheco Drumond, na Rua Professor Lacé, 235. Além da roda de samba, a programação terá feijoada com o prato custando R$ 35.
Vale destacar que Paolla Oliveira, tem uma longa história com o Carnaval. A atriz foi Rainha de Bateria da Grande Rio por sete anos: de 2009 a 2010 e, posteriormente, entre 2020 e 2025.