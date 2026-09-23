Reprodução/Instagram/@paollaoliveirareal Paolla Oliveira é a nova Rainha de Bateria da Imperatriz Leopoldinense.

Paolla Oliveira, de 44 anos, é a mais nova Rainha de Bateria da Imperatriz Leopoldinense. O anúncio aconteceu nesta quarta-feira (23), por meio das redes sociais da atriz. A novidade veio pouco mais de um ano após ela deixar o posto na Grande Rio, e causou burburinho na web.





"Estou dividindo isso com vocês com o coração transbordando. Voltar não estava nos meus planos. Mas foi olhando o Carnaval de um pouco mais longe que percebi o tamanho do meu amor por ele", escreveu a atriz na legenda da publicação.

"Tem coisas que se misturam tanto com quem a gente é que continuam ali, mesmo quando os planos mudam. O Carnaval está no meu corpo, nas minhas lembranças, no jeito que eu sinto alegria. Como é que a gente se despede completamente de uma coisa que faz parte da gente?", completou.

"Fui muito feliz em tudo que vivi até aqui. E é bonito perceber que, depois de tanta coisa, ainda dá essa vontade de viver mais. Sinto que esse é mais um capítulo, com tanto pra conhecer e descobrir" Paolla Oliveira





No texto, Paolla ainda reforçou sua ligação com o Carnaval e sua emoção de fazer parte de uma festa construída por muitas pessoas ao longo de gerações.

"Pra mim, o Carnaval tem muito disso: viver junto algo que é maior que cada um de nós. Uma festa que tanta gente vem construindo há gerações e que diz tanto sobre quem somos. Me emociona fazer parte dessa celebração imensa, linda e tão importante pro nosso país, mais uma vez", disse.

"Obrigada pelo convite, @imperatrizleopoldinenseoficial ! Estou muito honrada de chegar como rainha de bateria e animada pra conhecer de perto essa comunidade, estar com vocês e começar a construir a nossa história. Chego de peito aberto, com todo o amor e o respeito que essa oportunidade merece. Ramos, estou chegando com carinho e um frio na barriga que vocês nem imaginam", concluiu Paolla.

Nos comentários da publicação, internautas comemoraram a chegada da atriz à agremiação carioca."Seja muito bem-vinda, minha nova Rainha", escreveu um. "Ela voltou! Agora sim, o carnaval vive! A melhor está de volta! Brilha!", comemorou outro. "Que coisa mais linda, vai ser lindo te ver novamente na Avenida!", disse outro fã da artista.







Paolla Oliveira já era cotada para assumir o posto

Após a cantora IZA deixar à frente da bateria da Imperatriz Leopoldinense, em março deste ano, o nome de Paolla Oliveira passou a ser um dos mais cotados para assumir o posto.

Uma visita da atriz à quadra da Escola, ocorrida em julho, ajudou a acender ainda mais os rumores sobre ela assumir a função. Na ocasião, Paolla participou de uma celebração voltada à comunidade e posou sorridente ao lado de Iza.

Vale destacar que Paolla Oliveira, tem uma longa história com o Carnaval. A atriz foi Rainha de Bateria da Grande Rio por sete anos: de 2009 a 2010 e, posteriormente, entre 2020 e 2025.