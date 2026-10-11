Reprodução/Instagram Paolla Oliveira posa de maiô e ganha elogios.

Paolla Oliveira, de 44 anos, encantou os seguidores neste sábado (10) ao publicar uma sequência de fotos no Instagram. Entre os registros compartilhados no perfil oficial da atriz, ela aparece em diferentes momentos do dia a dia, posando em uma praia do Rio de Janeiro e ironizando pessoas que a atacam na web.

Em um dos cliques, Paolla surge exibindo o bumbum torneado após um treino de mergulho em alto-mar. Já em outros registros, a atriz aparece dormindo a bordo de um carro e em uma cadeira, entre os intervalos de gravação.

A artista ainda aproveitou para alfinetar pessoas que a criticam nas redes sociais. Uma das imagens do carrossel retrata duas figuras de mãos dadas: enquanto uma ostenta um bumbum avantajado, a outra exibe um tipo físico inverso. Na legenda do meme, a figura curvilínea é marcada como Paolla, enquanto a outra é intitulada de “hater”(aquele que odeia, em português).

Nos comentários da publicação, fãs se derreteram pela beleza da atriz.“Essa mulher é celestial”, escreveu um. “Maravilhosa, gata, uma verdadeira obra de arte”, “Belíssima”, elogiou um terceiro fã da atriz.







O retorno ao Carnaval

Paolla Oliveira está de volta ao Carnaval após deixar o posto de Rainha de Bateria da Grande Rio. Pouco mais de um ano depois de noticiar sua saída da agremiação, ela foi anunciada como a mais nova Rainha de Bateria da Imperatriz Leopoldinense.

O anúncio aconteceu em 23 de setembro, por meio das redes sociais da atriz."Estou dividindo isso com vocês com o coração transbordando. Voltar não estava nos meus planos. Mas foi olhando o Carnaval de um pouco mais longe que percebi o tamanho do meu amor por ele", escreveu Paolla na legenda da publicação.

"Tem coisas que se misturam tanto com quem a gente é que continuam ali, mesmo quando os planos mudam. O Carnaval está no meu corpo, nas minhas lembranças, no jeito que eu sinto alegria. Como é que a gente se despede completamente de uma coisa que faz parte da gente?", completou.

No texto, Paolla ainda reforçou sua ligação com o Carnaval e sua emoção de fazer parte de uma festa construída por muitas pessoas ao longo de gerações.

"Pra mim, o Carnaval tem muito disso: viver junto algo que é maior que cada um de nós. Uma festa que tanta gente vem construindo há gerações e que diz tanto sobre quem somos. Me emociona fazer parte dessa celebração imensa, linda e tão importante pro nosso país, mais uma vez", disse.

"Obrigada pelo convite, @imperatrizleopoldinenseoficial ! Estou muito honrada de chegar como rainha de bateria e animada pra conhecer de perto essa comunidade, estar com vocês e começar a construir a nossa história. Chego de peito aberto, com todo o amor e o respeito que essa oportunidade merece. Ramos, estou chegando com carinho e um frio na barriga que vocês nem imaginam", concluiu Paolla.