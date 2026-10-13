Reprodução/Divulgação Morre o cantor Netinho





O cantor de axé Netinho morreu na manhã desta terça-feira (13), aos 60 anos, após uma longa batalha contra o câncer. O dono do hit “Mila”, clássico da música brasileira, estava internado no Hospital Aliança Star, em Salvador, desde o fim do mês passado, após a recidiva do linfoma Não Hodgkin, diagnosticado em 2025.

A equipe do famoso emitiu um comunicado anunciando sua morte nas redes sociais: "É com uma tristeza que corta a alma que comunicamos o falecimento do cantor Netinho, ocorrido na manhã de hoje. Nos últimos meses, Netinho enfrentava um linfoma não Hodgkin do tipo B, que evoluiu para um quadro de falência renal e disfunção múltipla de órgãos", dizia a nota.

Divulgação Recuperado, Netinho faz seu primeiro show no interior do Rio de Janeiro





O artista ficou amplamente conhecido por músicas como "Beijo na Boca", "Fim de Semana" e seu maior hit, "Mila", que se tornou um dos grandes marcos do axé music.

O diagnóstico

O cantor de axé recebeu o diagnóstico de linfoma não Hodgkin em março de 2025. Na época, ele procurou rapidamente os médicos após sentir fortes dores nas costas e nas pernas.

Reprodução 08.07.2022 Netinho foi sucesso nos anos 1990 com o hit "Milla"





Em junho daquele ano, Netinho chegou a anunciar que os exames não identificavam sinais do câncer em seu corpo. Apesar do resultado positivo, ele precisou concluir as sessões de quimioterapia recomendadas pela equipe médica.

Recisdiva este ano

Já em maio de 2026, Netinho contou, por meio das redes sociais, que foi diagnosticado novamente com câncer. De acordo com o artista, a doença foi detectada após uma ida a um hospital em Salvador para tratar um problema nos rins. Durante a realização dos exames, o linfoma foi identificado.

Reprodução/Instagram/@netinhooficialbrasileiro Cantor Netinho é internado

O artista voltou a realizar sessões de quimioterapia e chegou a informar que, após essa etapa, passaria por um transplante de medula óssea, procedimento que utiliza as próprias células-tronco do paciente.

Em agosto, ele afirmou que ainda precisava concluir parte do tratamento antes de avançar para a próxima etapa.





Outros problemas de saúde

Em 2013, o famoso afirmou que sofreu três AVCs, perdeu a voz por usar anabolizantes e emagreceu 30kg.

Trajetória

Netinho nasceu na cidade de Santo Antônio de Jesus, na Bahia, em 12 de junho de 1966. Aos 10 anos, mudou-se para a capital baiana com a família. Na cidade, descobriu seu amor pela música e começou a cantar logo cedo.





Com 14 anos, ganhou da mãe seu primeiro violão. Aos 16 anos, entrou no curso de Engenharia Civil pela Universidade Católica de Salvador (UCSal). Na época, conciliava os estudos com apresentações intimistas, até começar a tocar profissionalmente em bares.

Em 1988, estreou como cantor da Banda Beijo no Carnaval de Salvador e, logo em seguida, alcançou a aclamação nacional com o hit "Beijo na Boca".





Dono do hit "Mila", lançado em 1996, três anos após iniciar sua carreira solo, Netinho se consolidou como um dos grandes nomes do axé music e conquistou o público em todo o Brasil. O sucesso o levou a participar de diversos programas de destaque na televisão, como Domingão do Faustão, Domingo Legal e Planeta Xuxa.

Entre 1997 e 2003, o famoso foi casado com a jornalista Mariana Trindade, com quem teve uma filha, Bruna Trindade.

Detalhes sobre a cerimônia de despedida e o velório do cantor não foram divulgados pela equipe de Netinho.