Reprodução/Site Netinho Netinho

Netinho, nome artístico de Ernesto de Souza Andrade Júnior, morreu nesta terça-feira (13). O cantor construiu uma trajetória de destaque na música brasileira, especialmente durante o auge da axé music nos anos 1990. Dono de vários sucessos como “Milla” e “Beijo na Boca”, o cantor baiano também viveu experiências que vão além dos palcos e que ajudam a contar sua história na música.

Com mais de três décadas de carreira, o compositor a cumulou passagens marcantes pela Banda Beijo, apresentações internacionais e desafios pessoais. No meio de tudo isso, existem muitas curiosidades sobre a trajetória do artista que acabaram sendo esquecidas, mas que vamos relembrar hoje.





1. Netinho aprendeu a tocar violão sozinho

Antes de se tornar um dos nomes conhecidos do axé, Netinho desenvolveu suas habilidades musicais por conta própria. De acordo com a biografia publicada em seu site oficial, ele ganhou o primeiro violão da mãe aos 14 anos e aprendeu a tocar sem aulas ou ter a ajuda de qualquer professor.

Na época, o artista já demonstrava interesse pela música e, aos 18 anos, começou a cantar profissionalmente em bares de Salvador, na Bahia. Seu repertório inicial era voltado à Música Popular Brasileira (MPB) e à bossa nova.

Reprodução/SBT Morre o cantor Netinho





2. O cantor chegou a estudar Engenharia Civil

Embora tenha seguido carreira artística, Netinho também passou pela universidade. Aos 16 anos, ingressou no curso de Engenharia Civil da Universidade Católica de Salvador.

Segundo o relato autobiográfico que também está em seu site oficial, ele conciliava os estudos com as apresentações musicais até decidir investir profissionalmente na música. A escolha abriu caminho para uma trajetória que o levaria aos principais palcos do país.

3. Antes de “Milla”, ele já fazia sucesso com a Banda Beijo

Muita gente associa Netinho diretamente ao hit “Milla”, mas sua projeção nacional começou antes da carreira solo. O cantor integrou a Banda Beijo, grupo com o qual ganhou notoriedade ao interpretar músicas como “Beijo na Boca”.





A canção se tornou um dos sucessos da banda e ajudou a ampliar o alcance da axé music pelo Brasil. Posteriormente, Netinho seguiu carreira solo e lançou o álbum “Um Beijo pra Você”, em 1993, que trouxe músicas como “Capricho dos Deuses”, “Total” e “Menina”.





Já “Milla”, um dos maiores sucessos de sua trajetória, foi gravada pelo artista em 1996 e se tornou uma de suas músicas mais reconhecidas pelo público.

4. Netinho levou um trio elétrico à Copa do Mundo de 1990

Uma das experiências mais curiosas da carreira do cantor aconteceu fora do Brasil. Em 1990, Netinho e a Banda Beijo levaram um trio elétrico brasileiro para a Itália durante a Copa do Mundo de futebol.

Reprodução Netinho





De acordo com a biografia oficial do artista, o equipamento acompanhou a Seleção Brasileira em Turim, com apresentações antes e depois dos jogos. A experiência também foi destacada pela TV Brasil e pela Rádio Nacional em entrevistas sobre a trajetória do cantor.

Isso fez com que o músico levasse o axé ao nível internacional e carregou um dos símbolos do Carnaval baiano a um evento esportivo de alcance mundial.

5. O cantor enfrentou problemas graves de saúde e precisou reaprender movimentos

Por fim, em meio a tantas alegrias e além dos desafios profissionais, Netinho acabou enfrentando um período delicado em sua vida pessoal. Em 2013, ele foi internado e enfrentou complicações neurológicas.

Segundo sua biografia, o cantor sofreu três acidentes vasculares cerebrais (AVCs) e passou por três cirurgias no cérebro em um intervalo de sete dias.

O artista permaneceu hospitalizado por meses e precisou passar por um longo processo de reabilitação, com sessões de fisioterapia, fonoaudiologia e outras terapias. Alguns anos depois, em 2017, voltou a fazer apresentações, mas sempre respeitando os limites físicos e as orientações médicas, conforme o relato publicado em seu site.

Depois de uma linda trajetória na música, o público se despede do cantor, referência do axé music, que teve sua morte confirmada na manhã desta terça-feira (13).

A informação foi anunciada por meio de um comunicado publicado pela equipe dele. "É com uma tristeza que corta a alma que comunicamos o falecimento do cantor Netinho", dizia o texto, que foi compartilhado no perfil oficial do artista no Instagram.



