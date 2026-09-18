Reprodução/TV Globo Faustão poderá participar do Domingão com Huck

O apresentador Faustão poderá participar do Domingão com Huck neste final de ano. Após recusar uma participação em 2024, o comunicador, que ficou à frente da atração por 30 anos, está negociando para aparecer no programa.

Aconteceu um encontro, na última quarta-feira (16), entre Luciana Cardoso, esposa de Fausto, um diretor, um roteirista e uma produtora do Domingão para combinar todos os detalhes, de acordo com o colunista Flávio Ricco.

O objetivo de Luciano Huck é encontrar o apresentador em São Paulo, a fim de evitar que Faustão passe por algum estresse, já que ele foi submetido a quatro transplantes de órgãos nos últimos anos. Isso evitaria um deslocamento até o Rio de Janeiro. A entrevista pode acontecer na casa de Fausto.





Em 2024, Luciano Huck quis homenagear o antigo titular do Domingão. No entanto, Silva agradeceu o convite, mas pontuou que ainda não estava pronto para voltar ao palco do programa.

Entrevista com Bial

Fausto Silva, 76 anos, voltou à TV Globo depois de cinco anos longe da emissora e dos fãs do Domingão do Faustão. O apresentador, que deixou os programas de televisão em 2023 para cuidar da saúde, foi o convidado especial do Conversa com Bial, que foi ao ar na noite da última terça-feira (15).

Reprodução/TV Globo/Band Luciano Huck homenageia Faustão

Durante o programa, o veterano relembrou sua trajetória nas telinhas e comentou sobre o agravamento de sua saúde ao longo dos anos. O comunicador explicou que percebeu que sua saúde estava prejudicada durante uma viagem com a esposa e o filho caçula para Las Vegas, nos EUA.

"A Luciana é atleta. O Rodrigo também. Ele saiu como um foguete, enquanto eu levava três dias para andar por aqueles hotéis. Foi aí que percebi como eu estava", disse.

Em 2024, Luciano Huck quis homenagear o antigo titular da atração. No entanto, Silva agradeceu o convite, mas pontuou que ainda não estava pronto para retornar à televisão.

Luciano Huck substituiu Faustão

O apresentador Luciano Huck substituiu o comunicador Fausto Silva em 2021. Na ocasião, o eterno comandante do Domingão afirmou que estava indo para a TV Bandeirantes e, por esse motivo, deixaria o canal carioca.

Reprodução/TV Globo Luciano Huck no Domingão

No entanto, isso só aconteceria no final de 2021. Devido a um problema de saúde, Tiago Leifert precisou ser escalado às pressas para o Super Dança dos Famosos e, logo depois, Huck chegou com seu Domingão, em setembro de 2021.

O que marcou uma verdadeira d ança das cadeiras no canal carioca: Luciano deixava o Caldeirão, que passou a ser ocupado po r Marcos Mion.