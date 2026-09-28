Reprodução/Instagram/@celsoportiolli Celso Portiolli conquista o primeiro lugar

Celso Portiolli voltou a incomodar a TV Globo com o seu Domingo Legal e comemorou a liderança em audiência no último domingo (27). A atração da família Abravanel ficou 40 minutos à frente do canal carioca, em períodos não consecutivos, no fim do Em Família e durante o Campeões de Bilheteria, que exibiu o filme Creed 3 (2023).

De acordo com dados obtidos, Celso Portiolli iniciou a liderança por volta das 15h16, quando ficou à frente da TV Globo por cerca de 12 minutos. Nesse período, a atração de Eliana estava chegando à sua reta final.

Por volta das 15h56, enquanto enfrentava o Campeões de Bilheteria , Celso Portiolli anotava 6,8 pontos, enquanto a Globo ficava em segundo, registrando 6,3. Logo em seguida, a Record marcava 4,8 com o Acerte ou Caia.





Já às 15h09, Eliana estava praticamente empatada com Celso e registrava 6,7 de audiência, enquanto o pupilo do SBT marcava 6,6 pontos.

Campeão de audiência

As vitórias mostram que Celso Portiolli está se transformando em um empecilho para a TV Globo nas tardes de domingo. Há algumas semanas, o comunicador, além de ficar à frente de Eliana, também venceu o Domingão do Huck, colocando o SBT no topo do horário.

Os dados são referentes à Grande São Paulo e podem sofrer alterações nos números consolidados da Kantar Ibope Media.

Sucesso

Reprodução/Internet Celso Portiolli tocou o sino





Celso vem vencendo a TV carioca quase como uma rotina durante suas sete horas no comando do Domingo Legal, atração que herdou de Gugu Liberato (1959-2019), quando o profissional migrou para a TV Record, em 2009.

O SBT segue vice-líder isolado com seus programas dominicais, vencendo sua maior rival, a Record, e causando dor de cabeça nas estrelas globais. Portiolli, inclusive, tem encostado com frequência no Em Família com Eliana, que já passou por algumas mudanças.