REPRODUÇÃO/ SBT Cleo Monteiro Lobato no Sítio do Pica Pau Amarelo

Cleo Monteiro Lobato esteve no SBT na tarde de 8 de outubro. Atualmente morando em Portugal, ela aproveitou a passagem pelo Brasil para conhecer os bastidores da emissora e acompanhar de perto a produção da quinta temporada de "O Picapau Amarelo", com lançamento previsto para 2027.

Bisneta de Monteiro Lobato, Cleo é historiadora e tradutora e mantém uma relação próxima com o legado literário de seu bisavô. Entre seus trabalhos, está o relançamento de uma coleção de livros do escritor, com novas traduções. Ela continua acompanhando produções inspiradas em seu universo, contribuindo para a preservação de sua obra e para que os personagens e as histórias permaneçam presentes nas novas gerações. O SBT tem uma parceria de licenciamento com marca e a família Monteiro Lobato, por isso, a série é considerada oficial.

Durante a visita, Cleo conheceu os cenários da série, incluindo o sítio dos personagens. Ela também interagiu com o elenco, acompanhou detalhes da produção e compartilhou suas impressões sobre o trabalho realizado pela equipe.

“Receber Cléo Monteiro Lobato no set de O Picapau Amarelo é sempre uma honra e uma alegria para todo o nosso elenco e equipe. É muito gratificante tê-la conosco a cada temporada, acompanhando de perto o trabalho que fazemos para perpetuar o legado de seu bisavô. Monteiro Lobato foi um grande visionário, o nosso Walt Disney, um pioneiro na criação de personagens e universos que atravessam gerações. Dar continuidade a essa obra tão importante da literatura e da cultura brasileira, apresentando-a às novas gerações por meio da nossa série, é um privilégio e uma grande responsabilidade”, declara Jefferson Cândido, diretor-geral de "O Picapau Amarelo", do SBT.

O roteiro incluiu ainda uma passagem pela sala do diretor Jefferson Cândido, que reúne diversos produtos licenciados de "O Picapau Amarelo" e outras relíquias relacionadas ao universo da série. Apaixonada por personagens, filmes e pelo universo infantil, Cleo ficou encantada com os itens expostos.

Na cidade cenográfica do SBT, ela conheceu a gruta da Cuca e se surpreendeu com os detalhes da ambientação, especialmente o espelho mágico e o livro de feitiços da personagem. Desenvolvido pelo departamento de Arte e Cenografia, o livro reúne feitiços criados especialmente para a produção, em um trabalho que evidencia o cuidado da equipe com cada elemento do cenário.

“Eu adorei tudo! Ver a produção, ver o esforço, o empenho, como a magia acontece, ver o cenário. Gostei da Gruta da Cuca, realmente foi o que eu mais gostei”, afirma Cleo.

Cleo também conheceu a Cuquinha, nova personagem de "O Picapau Amarelo", e acompanhou a gravação do "Sábado Animado", na qual os personagens da série participaram de um episódio especial que vai ao ar no próximo sábado, 17 de outubro. Ao lado dos apresentadores Theo e Wallentina, eles interagiram e brincaram com os participantes ao som de músicas da coleção, incluindo trilhas e canções originais da produção.

A visita também foi marcada pelo encontro com fãs mirins de "O Picapau Amarelo", que tiveram a oportunidade de conhecer Cleo pessoalmente. A ligação dela com o escritor Monteiro Lobato tornou o momento ainda mais especial para as crianças.





“Monteiro Lobato foi o primeiro a introduzir o folclore, porque ele achava que a gente devia valorizar as coisas nossas brasileiras. Então, ele tinha escutado muita história sobre Saci, Cuca e começou a tratar todos os personagens do folclore”, conta a bisneta de Monteiro Lobato.

Sobre o cenário atual da leitura, Cleo destaca a importância de incentivar esse hábito desde a infância: “A situação de livro e leitura em geral tá triste, mas um jeito é começar em casa, levar na biblioteca, ter alguns livros em casa, ler para o seu filho desde acostumar, né, a pegar o livro. Revistinha serve, começa com revistinha, né? Meu filho aprendeu a ler com a revistinha do sítio, né? Pois é, então você começa com revistinha, daí você passa a ler livro, coisas maiores”.