Reprodução/Instagram/@gehelena01 Geralda Helena e Rick

Geralda Helena, viúva do sertanejo Rick Sollo (1966-2026), publicou uma mensagem sobre o luto que está enfrentando desde a morte do esposo. O cantor, que formava dupla com Renner, morreu em setembro, vítima de um acidente aéreo.

Por meio dos Stories do Instagram, ela publicou uma reflexão na última segunda-feira (12). "O luto mudou quem eu sou e a forma como vejo a vida", pontuou.

Em uma publicação compartilhada nos Stories, ela destacou uma mensagem sobre a dor de lidar com a ausência de um ente querido: "Antes, eu orava pedindo que Deus te protegesse. Hoje, eu oro pedindo que Ele cuide de mim, porque ainda não aprendi a viver sem você."

Geralda Helena estava nos Estados Unidos quando soube que o helicóptero em que Rick estava havia desaparecido e retornou imediatamente ao Brasil. Ela embarcou na manhã de 22 de setembro e, quando chegou ao país, à noite, recebeu a notícia da morte do marido.

Morte de Rick

Reprodução/Instagram/@gehelena01 Geralda Helena e Rick





O cantor Rick, de 59 anos, conhecido nacionalmente por formar a dupla sertaneja Rick & Renner, morreu após um acidente aéreo em setembro, em Santa Catarina. O artista estava a bordo do helicóptero que caiu na Serra Catarinense.





Além do cantor, estavam no helicóptero o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira, que também faleceram.

Além de cantar, Rick construiu uma trajetória importante como compositor. Suas músicas foram gravadas por diversos artistas e duplas sertanejas de destaque.

Entre as composições estão "Página de Amigos", gravada por Chitãozinho & Xororó; "Só Dá Você na Minha Vida", conhecida na voz de João Paulo & Daniel; e "Agenda Rabiscada", de Cleiton & Camargo.

Leia mais: Morre o cantor Rick, da dupla com Renner, aos 59 anos



O cantor também é responsável por outras músicas gravadas por artistas como Gino & Geno. Um dos primeiros trabalhos a ganhar repercussão foi "Sabor do Pecado", música que chegou ao conhecimento de Leandro & Leonardo por indicação de Zezé Di Camargo.

Em entrevista, Rick destacou a importância do cantor em sua trajetória profissional. "A partir daquela música, o mercado começou a conhecer o meu trabalho. Por isso o Zezé é o nosso padrinho", afirmou.

A composição se tornou um dos trabalhos que ajudaram a apresentar Rick também como autor para o mercado sertanejo, além da carreira como intérprete.

Casamento e filhos

Reprodução/Instagram Rick e Geralda Helena





Na vida pessoal, Rick mantinha um relacionamento de longa data com Geralda Helena de Oliveira Carvalho. Os dois estavam juntos havia mais de quatro décadas e oficializaram a união no civil antes de realizarem o casamento religioso.

Em março de 2015, o casal celebrou a união em uma cerimônia na Basílica de Nossa Senhora Aparecida, em São Paulo. Na ocasião, Rick preparou uma homenagem para a esposa e apresentou a música "Perfeição", composta especialmente para ela.

A família também ocupava um espaço importante na vida do cantor. Rick deixou seis filhos: Victor Henrique, Mônica, Valentino, Matteo, Lúcia e Renn. O sertanejo também era avô de Mateus, filho de Mônica, e de Isabela, filha de Victor, que nasceu no início de 2026.