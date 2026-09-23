Reprodução/X/Choquei Viúva de Rick passa mal ao desembarcar no Brasil

Geralda Helena, viúva do cantor Rick, passou mal ao chegar ao Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP) na noite desta terça-feira (22), horas após a confirmação da morte do sertanejo. Ela precisou ser socorrida e deixou o terminal por uma saída reservada.

Segundo a AgNews, que acompanhou a chegada, uma ambulância foi acionada para atender Geralda. Imagens feitas no aeroporto mostram o veículo deixando a região do terminal.

A revista "Quem" também ouviu pessoas que estavam no mesmo voo e relataram que Geralda passou mal durante o desembarque. A assessoria de Rick informou à publicação que ainda não tinha detalhes sobre o estado de saúde dela.

Reprodução/Instagram Rick e Geralda Helena

Geralda voltava dos Estados Unidos, onde vive com a família. Ela iniciou a viagem de retorno quando ainda estavam em andamento as buscas pelo helicóptero que transportava o marido em Santa Catarina.

Horas antes, enquanto as equipes procuravam pela aeronave, ela havia compartilhado nas redes sociais uma mensagem religiosa de esperança.

Os destroços foram encontrados nesta terça-feira na Serra Catarinense. O Corpo de Bombeiros confirmou a morte de Rick e dos outros quatro ocupantes do helicóptero.

A filha do cantor, Mônica Nascimento, também publicou uma despedida ao pai e afirmou que tentava se manter forte, principalmente, para apoiar a mãe.

Rick e Geralda estavam juntos havia mais de quatro décadas. O casal oficializou a união religiosa em 2015, na Basílica de Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida (SP).

As causas da queda do helicóptero serão investigadas pelos órgãos responsáveis.