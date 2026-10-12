Reprodução/Internet Ana Maria Braga revela segredo para carreira e casamento duradouros.

Ana Maria Braga, de 77 anos, vive sob a luz dos holofotes há décadas e não pensa em desacelerar. A apresentadora, que tem 52 anos de carreira, sendo 27 deles dedicados ao "Mais Você", vive uma nova fase profissional no comando da segunda temporada do "Chef de Alto Nível". Em entrevista recente, ela abriu o jogo sobre os novos desafios da profissão e da vida pessoal.

"Tenho uma relação muito concreta com a vida. Quero estar presente nela. Acordar e saber que aquele dia merece ser vivido, seja diante de milhões de pessoas ou tomando café em casa com quem amo. A vida já me deu alguns recados bem claros e aprendi a escutar. Então, enquanto a vida disser 'vem', vou", disse ela em entrevista ao Gshow.

Mesmo com o passar dos anos, a apresentadora revelou que não perdeu o frio na barriga antes de entrar no ar. Segundo ela, a sensação permanece, mas com um sentido diferente. "O frio na barriga é respeito pelo público e pelo trabalho. O que mudou foi a maneira de lidar. Antes, talvez viesse acompanhado de uma ansiedade maior. Hoje vem com uma alegria danada. Quando escuto a batucada: 'Acorda, menina!' Tem um Brasil inteiro acordando junto com você", disse.





Para Ana Maria Braga, a capacidade de se reinventar é indispensável para continuar em evidência."Quem acredita que já sabe tudo começa a ficar para trás sem perceber. Permanecer exige trabalho, disciplina e uma equipe em quem você confia. Ninguém faz televisão sozinho", refletiu.

Novo desafio na TV

O programa "Chef de Alto Nível" surgiu como uma oportunidade de Ana Maria Braga explorar um novo ambiente, diferente daquele que domina há décadas. Segundo ela, a dinâmica da atração despertou a curiosidade e o desejo de aprender novamente.

"Descobri que ainda gosto muito de me colocar em lugares onde não tenho todas as respostas, e isso é maravilhoso. O Chef de Alto Nível me tirou de uma rotina que conheço profundamente e me colocou diante de outra dinâmica", contou a comunicadora.

Ana Maria Braga afirmou que, apesar de já ter comandado a primeira temporada da atração, retorna com a mesma disposição para aprender coisas novas:"Cozinha é história de gente. Por trás de um prato existem memória, técnica, medo, sonho, família, trabalho. Entrar nesse universo de uma forma diferente me deu uma energia nova. Agora vem a segunda temporada e chego mais experiente, mas com a mesma curiosidade".







Os desafios se estendem ao casamento

Longe das câmeras, Ana Maria Braga também vive uma fase cheia de novidades ao lado do marido, Fábio Arruda , com quem mantém um relacionamento desde 2022. Para a apresentadora, o casamento é construído nos pequenos hábitos cotidianos do que com grandes demonstrações.

"Romantismo está muito mais no cotidiano do que nos grandes gestos. Está em querer estar perto, perguntar como foi o dia, preparar alguma coisa que o outro gosta, viajar junto, dar risada, respeitar o espaço. Dividir a vida é ter companhia sem perder a individualidade. Amor bom não prende, não diminui, não exige que você deixe de ser quem é, ele soma", disse Ana Maria.

Um dos desafios que o casal aprendeu a lidar foi justamente separar a vida pessoal da profissional."A gente aprendeu que uma coisa não pode engolir a outra. Trabalhar junto exige confiança e respeito, principalmente porque sou muito envolvida com o que faço. O Fábio conhece meu jeito e sabe que, quando estamos trabalhando, o assunto é trabalho. Em casa, procuramos preservar a nossa vida. Nem sempre dá para fechar a porta e deixar tudo do lado de fora, mas fazemos esse exercício", explicou.

Para quem deseja manter a chama do amor acesa, a apresentadora deixou uma dica:"O namoro precisa continuar existindo depois do casamento. Senão vira reunião de condomínio. Tem uma coisa que acho infalível: de vez em quando, não importa há quanto tempo você esteja com a pessoa, escolha uma hora bem improvável, olhe para ela e pergunte: 'Quer casar comigo?' Vale muito a pena."

Com uma vida profissional que atravessa gerações e uma vida pessoal movimentada, Ana Maria Braga continua se reinventando e com grandes expectativas para o futuro."Quanto à Ana, que ainda quero conhecer, espero que existam várias. Não quero chegar a uma idade em que diga: 'pronto, sou isso e acabou'. Quero continuar me surpreendendo comigo", concluiu a apresentadora.