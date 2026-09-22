Reprodução Instagram Ex-mulher de Bruno Avelar revela reação dos filhos à morte do empresário





Cláudia Guimarães, ex-mulher e mãe dos filhos do empresário Bruno Avelar, usou as redes sociais nesta terça-feira (22) para prestar uma última homenagem ao ex-companheiro. Bruno estava no helicóptero que caiu em Santa Catarina e também levava o cantor Rick, da dupla com Renner. O acidente terminou com a morte dos cinco ocupantes da aeronave.

Em uma publicação marcada pela emoção, Cláudia contou como os filhos do empresário estão enfrentando a perda. Segundo ela, Kai, descrito como “clone em miniatura” do pai, tem buscado apoiar familiares e amigos desde que recebeu a notícia.

“Sei que você está ao lado do Pai e que, de algum lugar, consegue nos ver. Por isso, quero que saiba: as crianças estão bem. O Kai, seu clone em miniatura, está igualzinho a você. Cuidando de todos, dando suporte e tentando ser forte por cada pessoa ao redor”, escreveu.

A mãe dos meninos relatou ainda que Kai entrou em contato com familiares e amigos para oferecer apoio. Para Cláudia, a atitude reproduz uma característica que marcou a personalidade de Bruno. “Já ligou para as avós, para o primo, para o tio e para os amigos. Acolheu, consolou e se preocupou com todo mundo. Esse seu jeito de cuidar das pessoas é a sua marca registrada, e é lindo vê-lo vivendo isso”, afirmou.

Reprodução Instagram Família de Bruno Avelar





Filho diz sentir saudades do pai

Cláudia também falou sobre Kevin e revelou a reação do filho diante da morte do empresário. “O Kevin também está bem. Disse que te ama muitoooooo, que já está com muitas saudades e que queria poder te ver novamente”, contou.

Na sequência, ela afirmou que pretende cumprir uma promessa feita a Bruno e continuar cuidando dos filhos. Cláudia também garantiu que estará próxima da família do empresário neste período de luto.

“E assim como eu te prometi, honrarei todos os desejos que você compartilhou comigo durante 17 anos. Estarei ao lado da sua família, do seu pai, da sua mãe e dos seus irmãos. Cuidarei, com todo o meu amor e todas as minhas forças daquilo que sempre foi o mais precioso para nós: os nossos filhos”, declarou.

Ao final da homenagem, Cláudia pediu forças para seguir em frente ao lado das crianças. “Só te peço uma coisa: daí de cima, dá-me forças para continuar. Ajude-me a conduzir os nossos filhos, a ampará-los e a seguir por nós três. Pode descansar em paz. Eu cumprirei a minha promessa”, concluiu.







