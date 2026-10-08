Reprocução/IA Daniel Vorcaro e famosos

Mensagens extraídas do celular de Daniel Vorcaro, 43 anos, ex-controlador do Banco Master, e analisadas pela Polícia Federal colocaram mais uma vez nomes conhecidos do público no centro das atenções. Os diálogos, divulgados por diferentes veículos ao longo dos últimos meses, revelam uma rede de contatos que envolviam negócios, amizades, festas, viagens, empréstimos de aeronaves e relações bastante pessoais.

Entre os nomes que aparecem nos registros estão a modelo Yasmin Brunet, o empresário Roberto Justus, o ex-ministro Fábio Faria, a atriz Monique Alfradique, a influenciadora Erika Schneider e o apresentador Luciano Huck.

Os contextos são os mais variados possíveis entre esses nomes em questão. Enquanto algumas conversas tratam de negócios, outras mostram favores mais pessoais e há também registros relacionados à vida afetiva de Vorcaro.

Yasmin Brunet

Yasmin Brunet aparece em um dos conjuntos de mensagens mais recentes divulgados a partir do material apreendido pela Polícia Federal. Os registros, revelados inicialmente pela VEJA, mostram pedidos feitos pela modelo a Vorcaro envolvendo aeronaves e apartamento.

Em dezembro de 2023, por exemplo, Yasmin perguntou se poderia viajar para o Rio de Janeiro no avião do empresário e pediu que o pouso fosse feito no Galeão, para evitar ser vista por fotógrafos. Como o avião não estava disponível, ela acabou utilizando um helicóptero.

Reprodução/Instagram Yasmin Brunet teve relação próxima com Daniel Vorcaro.

As conversas também indicam que o ex-banqueiro disponibilizou um apartamento em São Paulo para Yasmin. Algum tempo depois, a ex-BBB tentou negociar a permanência no imóvel, perguntando se poderia alugá-lo ou se teria um prazo maior para deixá-lo.

Além disso, outro episódio envolve o aniversário da modelo. As mensagens mostram que Vorcaro participou da viabilização do “Baile da Sereia”, festa realizada em junho de 2024, no Hotel Rosewood, em São Paulo.

Os gastos foram relacionados a um patrocínio do Banco Master a uma marca de Yasmin. A festa reuniu cerca de 200 convidados e teve atrações como Dennis DJ, L7NNON, Gustavo Mioto e Pocah.

As mensagens também mostram que pessoas ligadas a Vorcaro acompanharam a participação de Yasmin no BBB 24. Um diálogo menciona a possibilidade de acelerar a eliminação da modelo, entretanto, não há comprovação de que tenha qualquer ligação com a votação do programa.

Roberto Justus

Roberto Justus aparece nas mensagens em um contexto completamente diferente. Os diálogos divulgados pelo Poder360 mostram o empresário cobrando Vorcaro por um investimento feito na SteelCorp, empresa da qual é sócio.

Em setembro de 2025, Justus afirmou que estava decepcionado com a dificuldade para conseguir falar com o banqueiro e disse precisar tratar da “sobrevivência” da companhia. Na mesma ocasião, ele também afirmou que, se a dívida permanecesse no balanço da empresa, poderia ter de recorrer à recuperação judicial.

Reprodução Instagram Roberto Justus e Daniel Vorcaro

Vorcaro respondeu que havia cumprido os aportes combinados e atribuiu a demora na conversão da dívida a “entraves técnicos e jurídicos”. Na mesma resposta , classificou a cobrança de Justus como uma atitude de “falta de empatia”.

No dia seguinte, os dois passaram a discutir uma possível saída de Vorcaro do investimento. Justus propôs assumir o pagamento de R$ 130 milhões em até cinco anos. Em outra mensagem, mencionou uma estrutura envolvendo R$ 143 milhões em notas comerciais, que seriam convertidas em uma participação de 30% e, no mesmo ato, recompradas por R$ 130 milhões.

Após a repercussão das mensagens, Justus afirmou que recomprou a dívida com recursos próprios e que Vorcaro não chegou a se tornar sócio da SteelCorp. A defesa do empresário também declarou que a conversão em participação não foi concluída.

Fábio Faria

O ex-ministro das Comunicações Fábio Faria aparece em mensagens relacionadas à organização de uma festa privada promovida por Vorcaro em São Paulo, em 31 de outubro de 2023.

A apuração da revista Piauí mostra que o evento aconteceu no Madame Satã, na Bela Vista, e reuniu 120 mulheres e 20 homens. As mensagens indicam que Faria ajudou Vorcaro na articulação dos convidados masculinos. O encontro tinha regras rígidas de segurança, incluindo a proibição de celulares.

Reprodução Patrícia Abravanel e Fábio Faria

As conversas também revelam preocupação com um possível vazamento. Em determinado momento, Faria citou a repercussão de uma festa de Neymar, enquanto Vorcaro respondeu que não haveria celulares no local e afirmou estar tomando medidas para impedir que informações sobre o encontro chegassem ao público.

O endereço da festa foi mantido em sigilo até o dia do evento e posteriormente enviado por Vorcaro a Faria. Após a repercussão do caso, Fábio Faria afirmou que apenas repassou convites a pedido de empresário e anunciou que seus advogados acionariam sites, personalidades e perfis que, segundo ele, divulgaram informações falsas sobre sua participação na festa.

Monique Alfradique

Monique Alfradique apareceu nos documentos em diferentes situações. Uma delas chamou atenção porque um contato associado à atriz aparecia salvo no celular de Vorcaro como “Alan TI”.

Em mensagens de dezembro de 2024, Martha Graeff, então namorada de Vorcaro, mencionou a relação anterior dele com Monique e afirmou acreditar que os dois haviam chegado a ficar noivos.

Reprodução/Instagram Monique Alfradique





Entretanto, Vorcaro corrigiu a informação. Segundo ele, não houve noivado, mas os dois tiveram um “relacionamento muito sério”. Além disso, nome da atriz também apareceu em uma investigação sobre o grupo ligado a Vorcaro.

Em fevereiro de 2025, o ex-banqueiro enviou a um de seus auxiliares o nome e o telefone de uma mulher que teria trabalhado para Monique e afirmou que ela o estaria ameaçando. Segundo a investigação divulgada pela Folha, Vorcaro pediu que fossem levantados dados sobre a mulher e usou uma expressão de ameaça contra ela.

Monique, por meio da assessoria, afirmou que desconhecia qualquer ameaça naquele contexto. Outra prova da proximidade dos dois, é que a atriz também teve a conta do Instagram invadida em 2024. Na ocasião, mensagens mostram que ela procurou Vorcaro, que logo acionou pessoas de seu círculo para tentar ajudar na recuperação do perfil.

Erika Schneider

Erika Schneider também apareceu em mensagens do celular de Vorcaro. O empresário havia enviado à ex-bailarina do Faustã o uma mensagem de “bom dia” acompanhada de emojis de coração e sol. A mesma mensagem havia sido enviada a outros contatos femininos, entre eles o de sua namorada, Martha.

Por causa da repercussão, Erika se pronunciou. Em entrevista, ela negou ter tido relacionamento amoroso com Vorcaro e afirmou que os dois se encontraram algumas vezes em eventos, mas que não houve namoro.

Reprodução/Instagram Erika Schneider

“Eu não sabia quem ele era”, declarou a influenciadora, ao UOL. Ela também disse que não tinha noção da dimensão dos negócios ou da situação envolvendo Vorcaro.

Luciano Huck

Luciano Huck aparece em um dos conjuntos mais extensos de conversas divulgados até agora. Os dois mantiveram contato por cerca de dois anos, de 2023 até 2025.

Os diálogos misturam assuntos pessoais, convites para encontros e negócios. Huck convidou Vorcaro para jantares e eventos e chegou a pedir o uso de aeronaves do empresário em pelo menos três ocasiões, incluindo uma viagem para Varsóvia, na Polônia, de onde seguiria para a Ucrânia para entrevistar o presidente Volodymyr Zelensky.

Reprodução/Instagram Luciano Huck e Daniel Vorcaro

As mensagens também registram tratativas envolvendo o patrocínio do Will Bank ao Domingão com Huck. De acordo com as informações, o contrato foi fechado em dezembro de 2024 e, posteriormente, Huck mencionou R$ 83 milhões relacionados ao banco e outros R$ 26 milhões de um “contrato pessoal”.

Apesar disso, a assessoria do apresentador negou que ele tenha sido sócio de Vorcaro. Em nota a imprensa , destacou que a relação se deu em torno da captação e gestão do patrocínio do Will Bank, mas que não houve qualquer sociedade entre os dois.







