Reprodução/Globoplay/bloomberg Luciano Huck e Vorcaro

Luciano Huck, 55 anos, utilizou uma aeronave do banqueiro Daniel Vorcaro, 42 anos, para viajar à Europa, em 2024, onde entrevistou o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. A informação aparece em mensagens encontradas pela Polícia Federal no celular do ex-controlador do Banco Master e foi revelada pela revista Veja.

Segundo a publicação, o avião de Vorcaro levou Huck até Varsóvia, na Polônia. De lá, o apresentador seguiu para a Ucrâni a, onde gravou a entrevista com Zelensky para o documentário “Huck e Zelensky — Não Está Tudo Bem”, lançado pelo Globoplay em setembro de 2024.

O projeto produzido pelo Globoplay acompanhou Huck em uma viagem à Ucrânia durante a guerra e também abordou a busca do apresentador por suas raízes familiares no país.

Na produção, Huck entrevistou Zelensky e conversou com o presidente ucraniano sobre a guerra e a posição de outros países diante do conflito. Entre as perguntas feitas pelo apresentador, esteve um questionamento sobre a posição do então presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva.

Reprodução/Instagram Luciano Huck e Daniel Vorcaro

“O Brasil se nega a tomar partido abertamente na guerra, alegando neutralidade. O presidente Lula disse recentemente que ‘não há razão para procurar culpado na guerra’. O que o senhor acha disso?”, perguntou Huck a Zelensky.

Além da entrevista com o presidente ucraniano, o documentário também mostrou a viagem do apresentador por locais ligados à história de sua família. Segundo o gshow, a produção acompanha a busca de Huck por suas raízes familiares em meio ao cenário de guerra na Ucrânia.

Em fevereiro de 2025, o documentário recebeu o prêmio de Melhor Documentário na edição de inverno do International New York Film Festival (INYFF), conforme divulgado pelo próprio gshow.

Reprodução/Globoplay Luciano Huck e Zelensky

Avião cedido por Vorcaro

De acordo com a reportagem, o uso do avião ocorreu como forma de compensação pelo empréstimo, Huck teria proposto uma troca de horas em uma aeronave que, segundo as mensagens, os dois discutiam ter em sociedade.

A relação entre os dois também envolveu outras aeronaves. Ainda de acordo com o portal, em 2024, durante as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul, Huck pediu um avião de Vorcaro para viajar até Canoas, já que estava sem sua própria aeronave.

Huck nega sociedade com Vorcaro

Nas últimas semanas, a divulgação das mensagens também fez com que surgissem dúvidas sobre uma possível sociedade entre Huck e Vorcaro em um avião Gulfstream G550.

Em fevereiro de 2024, Huck teria escrito ao banqueiro:

Estou buscando um sócio para o G550. Se te interessar, bora falar Luciano Huck, apresentador da TV Globo.





Vorcaro respondeu que poderiam conversar. Após a repercussão, entretanto, a assessoria de Luciano Huck negou que os dois tenham sido sócios.

Em nota enviada ao Poder360, a equipe do apresentador afirmou que “não houve sociedade” e disse que a relação profissional entre os dois estava relacionada à captação e à gestão do patrocínio do Will Bank ao “Domingão com Huck”.

Reprodução/Internet Luciano Huck

Em seguida, a assessoria também afirmou que o acordo comercial teve contrato, emissão de notas fiscais, recolhimento de impostos e prestação dos serviços previstos. Segundo a nota, os contratos de imagem e publicidade foram encerrados antes da intervenção do Banco Central no Will Bank.

As mensagens apreendidas pela PF mostram que a proximidade entre Huck e Vorcaro não se limitava ao empréstimo de aeronaves. Isso porque, os dois mantinham contato desde 2023 e conversavam sobre encontros, negócios, publicidade e questões pessoais. Parte das tratativas envolvia o patrocínio do Will Bank ao “Domingão com Huck”.

Em uma das conversas, Huck mencionou valores de R$ 83 milhões em mídia para a Globo e R$ 26 milhões em um “contrato pessoal”.

Mais uma vez, a assessoria do comunicador afirmou que a relação comercial estava formalizada e que não havia irregularidade nos contratos.



