Reprodução/Instagram/rodrigolealtdb Rodrigo Leal Gramelich

O cantor sertanejo Rodrigo Leal Gramelich morreu aos 38 anos após sofrer um infarto na terça-feira (6). O artista estava em casa, na Serra, no Espírito Santo, quando passou mal. A morte foi comunicada pela família nas redes sociais do cantor.

Rodrigo era conhecido na cena musical capixaba por apresentações de modão e sertanejo. Nas redes sociais, costumava compartilhar registros dos shows e reunia mais de 5 mil seguidores.

De acordo com as informações divulgadas sobre o caso, Rodrigo sofreu um infarto em sua residência, na Serra, e não resistiu. A família confirmou a morte por meio das redes sociais do artista.

No perfil profissional e pessoal do artista, vários admiradores e amigos deixaram mensagens se despedindo e prestando apoio.

"Que notícia triste. Rodrigo era sinônimo de alegria. Que Deus possa confortar o coração de toda família e amigos. Meus Sentindo e um forte abraço", disse uma. "Meu irmão, você nos deixou, mas o seu legado nunca morrerá dentro de nós. Te amo", declarou um amigo apróximo. "Grande músico e um dos caras mais gente boa desse mundo, descansee em paz", desejou um terceiro.

O cantor morreu na terça-feira (6). O velório aconteceu nesta quarta-feira (7), no Cemitério Jardim da Paz, onde também foi realizado o sepultamento. A despedida estava prevista para começar às 13h, com o enterro marcado para as 17h.

Reprodução/Instagram/rodrigolealtdb Reprodução/Instagram/rodrigolealtdb Rodrigo Leal Gramelich

Quem era Rodrigo Leal Gramelich

Rodrigo Leal Gramelich atuava como cantor sertanejo no Espírito Santo e tinha o modão como uma das principais características de seu repertório. O artista compartilhava vídeos de suas apresentações na internet e mantinha contato com os fãs pelas redes sociais.

Ao longo da carreira, fez apresentações na região e construiu uma trajetória ligada ao sertanejo tradicional. Registros de seus shows mostram o artista interpretando músicas do gênero e mantendo viva a tradição do chamado modão.

Reprodução/Instagram/rodrigolealtdb Rodrigo Leal Gramelich

Além da música, Rodrigo era casado com Tauny Godoi Pin e era pai de três filhos. Após a confirmação do falecimento, a equipe do cantor publicou uma mensagem de despedida nas redes sociais.

“Com profundo pesar, comunicamos o falecimento de nosso colega Rodrigo Leal. Sua dedicação e companheirismo deixarão saudades”, dizia parte do comunicado. A equipe também prestou solidariedade aos familiares, amigos e colegas de trabalho do artista.



