Reprodução/Instagram Ana Castela manda indireta após deixar de ser seguida no Instagram.

Ana Castela, de 22 anos, deu o que falar nesta segunda-feira (5) ao não deixar passar despercebida uma movimentação em suas redes sociais. Ao perceber que algumas pessoas deixaram de segui-la no Instagram, a cantora resolveu mandar um recado direto.

Nos Stories, a Boiadeira publicou uma foto sorridente, fazendo o sinal de "joinha" com uma das mãos e disparou:"Se for parar de me seguir, me removam também", começou. "Porque eu até agora ninguém me removeu".

A cantora, que conta com mais de 25 milhões de seguidores no Instagram, já demonstrou incômodo com pessoas que deixam de segui-la nas redes sociais, porém, a mantém como seguidora. Em março deste ano , ela comentou o assunto e anunciou que estava fazendo uma verdadeira "limpa" na lista de perfis que seguia.

"Parei de seguir um monte de gente. Mas era gente que eu não conhecia, perfil de página que não estava funcionando e o último post tinha sido em 2020. Eu clicava para ver se estava me seguindo e não estava mais, e eu seguindo a pessoa", explicou na época.

A situação irritou a cantora, que detonou aqueles que deram unfollow nela, sem retirá-la da lista de seguidores."Toma vergonha. Tira também do seguidor. Eu não sou sua fã pra ficar te seguindo. Você começou me seguindo e parou de me seguir e aí eu fico te seguindo?", disparou.





Ana Castela exibe abdômen sarado e surpreende fãs

A indireta publicada por Ana Castela ocorreu poucos minutos antes de a cantora publicar uma sequência de registros após um treino pesado na academia. Nas imagens, a cantora surge exibindo o abdômen trincado, conquistado após pouco mais de um ano de dedicação à prática de esportes e musculação.







Ana Castela vem investindo pesado em seu corpo. Ela iniciou os treinos em 2024 e desde então, vem documentando sua evolução física nas redes sociais. Em setembro, ela chocou os seguidores ao publicar fotos de seu antes e depois. Em uma das imagens, ela aparece no começo de sua jornada fitness, bem mais magra. Já na outra, a artista surge ostentando um corpo sarado, com um volume maior de massa muscular.

Reprodução/Instagram Ana Castela mostra antes e depois e surpreende fãs.







Recentemente, a cantora também negou que estivesse fazendo o uso de esteróides para alcançar o “shape” impressionante. Na ocasião, ela esclareceu que o uso de hormônios pode alterar a voz, o que prejudicaria sua carreira.

"Não posso tomar bomba, não posso ficar com a voz grossa, trabalho com isso", disse na época. A cantora também atribuiu sua facilidade em ganhar músculos à fatores genéticos. "E também minha genética ajuda muito! Depois 'cês' olha a minha mãe!", disse Ana, referindo-se à Michele Castela.

Para conseguir manter a boa forma, Ana Castela também faz acompanhamento com uma equipe de profissionais que inclui um personal trainer, um nutricionista e um endocrinologista.