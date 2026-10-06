Reprodução/TV Globo Tudo sobre Roque Santeiro





A novela “Roque Santeiro” voltou às telinhas na faixa da tarde da TV Globo nesta segunda-feira (5). Escalada para a Edição Especial, a trama protagonizada por Lima Duarte, Regina Duarte e Zé Wilker registrou audiência razoável em sua estreia.

No horário em que foi ao ar, a novela de Dias Gomes e Aguinaldo Silva registrou 10,7 pontos de média e chegou a 12 pontos de pico. A Globo trouxe “Roque Santeiro” em uma dobradinha com “Além do Tempo” e manterá a divisão entre as duas tramas por mais uma semana.

Em sua estreia na Edição Especial, “Além do Tempo” garantiu 12,4 pontos de média no Ibope. Na comparação com os índices registrados pela trama de Porcina, o folhetim teve desempenho 13,7% inferior ao de sua antecessora na faixa.





Sobre Roque Santeiro

Exibida primeiramente entre junho de 1985 e fevereiro de 1986, Roque Santeiro sofreu bastante com a censura . A Globo tentou produzir a novela em 1975, quando Betty Faria era a “Viúva Porcina”. No entanto, a novela foi proibida de ir ao ar . Porém, Betty recusou o papel dez anos depois, e Regina Duarte assumiu a protagonista.

Exibida originalmente entre junho de 1985 e fevereiro de 1986, “Roque Santeiro” enfrentou a censura durante sua produção. A Globo tentou levar a trama ao ar pela primeira vez em 1975, quando Betty Faria interpretaria a “Viúva Porcina”. No entanto, a produção foi proibida de ser exibida. Dez anos depois, Betty recusou o papel, e Regina Duarte assumiu como protagonista.

Reprodução/TV Globo Viúva Porcina





O resultado foi uma produção que se tornou um verdadeiro fenômeno de audiência, alcançando mais de 63,0 pontos de média geral. Em alguns capítulos, o folhetim chegou a registrar 80,0 pontos, números que demonstravam sua força diante da concorrência.

A novela traz a cidade fictícia de Asa Branca, onde a população vive os supostos milagres de Roque Santeiro e trata o homem como um grande santo. Tudo muda, porém, quando Roque reaparece vivo, 17 anos depois. Sua volta ameaça o poderio daqueles que lucram com a fé e com a fama do falso santo.

Apesar de ser considerada um fenômeno, “Roque Santeiro” já foi exibida novamente em 2001 e não conquistou bons índices de audiência. Na ocasião, a trama chegou a perder para “Chaves”, do SBT.