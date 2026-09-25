Reprodução/Instagram Ana Castela mostra antes e depois e surpreende.

Ana Castela, de 22 anos, surpreendeu os seguidores nesta quinta-feira (25) ao mostrar o seu antes e depois. Em uma série de vídeos publicados nas redes sociais, a cantora falou sobre a evolução física que conquistou nos último ano e deu detalhes sobre sua rotina de alimentação e treinos.

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Nos registros, a artista aparece primeiro mais magra e, depois, na fase atual, ostentando um corpo mais torneado. Ao comparar as imagens, ela explicou que não considera que tenha mudado tanto, mas que hoje em dia tem mais massa muscular.

"Eu era magrelinha desse tipo aqui, ó. Não mudei muita coisa, só que hoje em dia eu tenho mais músculo, então eu acho que hoje em dia eu sou assim", começou a cantora.

Bem-humorada, Ana Castela também brincou com a percepção que algumas pessoas têm sobre seu corpo por meio das redes sociais. Segundo ela, quem a acompanha apenas pela internet pode ter a impressão de que ela está maior do que ela realmente é pessoalmente.

Reprodução/Instagram Ana Castela mostra antes e depois e surpreende fãs.

"Só quem me vê aqui na internet acha que eu sou muito grande. Aí fica me mandando mensagem: 'Ai, Ana, vai com calma pra você não ficar tão grandona'. Mas daí quem me vê pessoalmente sabe que eu não sou grande", disse aos risos.

Ana ainda mostrou um vídeo gravado em 2023, antes de iniciar sua jornada fitness. Na gravação ela aparece experimentando um short branco em um provador de loja. "Tudo ficava largo na coitada", escreveu na legenda da publicação. Na sequência, ela mostrou outro registro gravado em abril de 2025, quando ela começou a malhar.

Por fim, a cantora compartilhou uma foto atual e mostrou o resultado da transformação:"Hoje estamos assim. Posto sempre pra incentivar vocês e pra me incentivar também a nunca desistir. Porque dá preguiça".





Ana Castela detalha dieta e rotina de exercícios

Nos Stories, Ana Castela seguiu e contou detalhes da rotina que a ajudou a conquistar o novo físico. A cantora contou que procurou um nutricionista e que sua alimentação atualmente é voltada para o ganho de massa muscular.

"Passei num nutri e a minha dieta é praticamente arroz, feijão, carne e salada, todos os dias, porque a minha dieta não é pra emagrecer, é pra ganhar massa muscular", disse.

A cantora também contou que faz uso diário de creatina, beta-alanina e whey protein. Além dos treinos na academia, Ana afirmou que pratica outras atividades físicas regularmente, como futevôlei e Muay Thai. Além disso, a cantora lembrou que a rotina de shows contribui para sua boa forma. "Tem os shows, né? Que eu pulo muito", disse.